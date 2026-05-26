Las votaciones de la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas ya comenzaron en el exterior desde este lunes 25 de mayo. Luego de dos jornadas completas en los diferentes consulados, la Registraduría y la Cancillería dieron un balance de lo visto hasta ahora.

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De acuerdo con el boletín informativo, se presentó un alto flujo de votantes en las sedes consulares de Miami, en Estados Unidos, Barcelona, en España, Londres, en Inglaterra, Toronto, en Canadá, y Buenos Aires, en Argentina.

“Las votaciones en el exterior estarán habilitadas hasta el próximo domingo, 31 de mayo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Por ello, se hace un llamado a los colombianos residentes fuera del país para que se acerquen temprano a los puestos de votación y puedan ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente”, se lee en el boletín.

En cuanto a los datos generales para las elecciones en el exterior, se añadió: “En el exterior están habilitados para votar un total de 1.414.661 colombianos, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres. Estos ciudadanos podrán sufragar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países”.

Ambas entidades recordaron que el único documento válido para ejercer el derecho al voto en el exterior es la cédula de ciudadanía, que puede ser la amarilla con hologramas o la digital, la cual debe mostrarse directamente desde la aplicación de la Registraduría.

Sobre las votaciones en el exterior, el registrador nacional, Hernán Penagos, enfatizó que ningún resultado preliminar es real, estos se empezarán a conocer a partir de las 4:00 pm del próximo domingo 31 de mayo.

“Los resultados preliminares de las votaciones en el exterior solo se empiezan a conocer una vez cerradas las elecciones el próximo domingo en Colombia. Es importante señalar que aquellos jurados de votación o testigos electorales que difundan información de datos parciales en los diferentes puestos de votación en el exterior pueden ser sujetos de investigaciones disciplinarias y hasta penales”, dijo Penagos.