El próximo domingo 31 de mayo Colombia vivirá una jornada electoral de gran magnitud. Se escogerá al próximo Presidente de la República.

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Por tal razón, el Gobierno nacional ordenó el cierre temporal de todos los pasos terrestres y fluviales a lo largo de sus fronteras internacionales con Ecuador, Venezuela, Perú y Brasil.

Sobre el cierre de la frontera con Venezuela particularmente, el director de la Misión de Observación Electoral, Jairo Oviedo, aseguró en entrevista con La FM que “a partir del próximo sábado 30 de mayo se tiene previsto el cierre de frontera desde las 6 p.m. hasta el lunes 1 de junio a las 6 a.m., es la información entregada por Migración Colombia en una reunión del comité de seguimiento electoral”.

El director de la MOE enfatizó que durante este periodo no se permitirá el paso de peatones ni de vehículos livianos y pesados por los puentes internacionales que comunican a Colombia con Venezuela, como el Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Atanasio Girardot y la Unión.

De igual manera, Migración Colombia anunció el despliegue de un operativo especial en las zonas fronterizas, en conjunto con el Ejército y la Policía Nacional para evitar el paso irregular por las diferentes trochas que unen a ambos países antes, durante y después de la jornada electoral.

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El Gobierno colombiano anunció además que se habilitará un corredor humanitario para el paso de ambulancias con pacientes, o carros fúnebres por el fallecimiento de personas sea del lado colombino o venezolano.

Además de los pasos terrestres, las autoridades señalaron que también se cerrará el paso fronterizo fluvial autorizado, sin embargo, los puestos de control migratorios en el país seguirán funcionando bajo los protocolos habituales.