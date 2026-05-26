A menos de una semana de que comience junio, ya son muchas las personas en el mundo que se interesan por el ciclo lunar que tendrá el sexto mes del año. Esto se debe a que hay quienes toman como guía el calendario lunar para programar, según las fases del satélite natural de la Tierra, ciertas actividades como el corte de cabello y la depilación.

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¿Qué es el calendario lunar?

El calendario lunar se basa en las fases por las que atraviesa nuestro satélite en su órbita alrededor de la Tierra: Luna nueva, creciente, llena y menguante.

Cuando se habla de Luna nueva, que es la fase que marca el comienzo del ciclo lunar, quiere decir que esta se encuentra entre la Tierra y el Sol, de manera que la cara que da hacia la Tierra está en total oscuridad, por lo que no es visible en la noche.

Luego es el turno del cuarto creciente, que sucede cuando la Luna se va alejando de la línea Sol-Tierra y se empieza a ver la mitad derecha iluminada (en el hemisferio norte) o la izquierda (en el sur).

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El movimiento da paso a la Luna llena, que es cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y la Luna. En esta fase la estrella ilumina la cara visible del satélite, por lo que desde la Tierra podemos ver la Luna en todo su esplendor en las noches.

Por último está el cuarto menguante, que es cuando vemos nuevamente solo la mitad de la Luna iluminada, pero del lado opuesto al cuarto creciente.

Fases de la Luna y cuidado del cabello

Quienes creen en la influencia de la Luna, aun sin respaldo científico, aseguran que así como el satélite mueve las mareas de los océanos, también ejerce una sutil presión hidrostática sobre el agua presente en los folículos pilosos y la fibra capilar.

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La creencia popular se mantiene vigente en muchos países a pesar del paso de las décadas. Convencidas del poder de la Luna, en sus diferentes fases, para actuar en favor de la salud capilar, muchas personas crean toda una programación para el cuidado del cabello, especialmente en lo relativo al corte, crecimiento y fortalecimiento del tallo piloso.

Fases de la Luna en junio de 2026

Luna menguante: del 8 al 14 de junio.

Luna nueva: del 15 al 20 de junio.

Luna creciente: del 21 al 28 de junio.

Luna llena: 29 de junio.

Fechas para cortar el cabello en junio, según el calendario lunar

Si su objetivo es que el cabello crezca rápido después de un corte, debe intervenir durante la Luna Creciente: del 21 al 28 de junio.

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Para cabellos finos, quebradizos o con tendencia a la caída, lo ideal es buscar la influencia de la Luna llena: 29 de junio.

Fechas para depilaciones en junio, según el calendario lunar

Para quienes buscan que el vello corporal tarde más en aparecer y crezca más débil, la Luna menguante es la aliada definitiva (del 8 al 14 de junio). Al disminuir la intensidad de la luz lunar, la actividad folicular se ralentiza.

¿Funciona o no cortarse el cabello y depilarse siguiendo las fases de la Luna?

Aunque la ciencia no valida esta asociación entre el cabello y la Luna, lo que sí se destaca de esta práctica es que fomenta un autocuidado consciente que otorga resultados efectivos para la salud capilar, no precisamente por la influencia del satélite, sino por la constancia y esfuerzo que caracteriza al hábito.

*Este artículo fue realizado con apoyo de un asistente de inteligencia artificial y curado por un periodista.