En conmemoración del natalicio 69 de Diomedes Díaz el 26 de mayo de 1957, en San Juan del Cesar (La Guajira), Sony Music Colombia estrena este martes el videoclip oficial de la canción ‘Sin medir distancias’.

El material audiovisual hace parte también de la celebración por los 40 años de lanzamiento de la canción.

La compañía discográfica indicó además que esta pieza audiovisual fue realizada a partir de una convocatoria abierta a seguidores de todo Colombia, quienes enviaron videos de momentos significativos de sus vidas como reuniones familiares, viajes por carretera, serenatas, despedidas y celebraciones, entre otros.