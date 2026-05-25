El Gran Premio de Canadá 2026 quedará marcado no solo por la intensidad y el caos vivido en el circuito Gilles Villeneuve, sino también por una escena que simbolizó el cambio de era en la Fórmula 1. En el foco estuvieron Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo; Andrea Kimi Antonelli, la nueva joya de Mercedes; y Max Verstappen, uno de los grandes referentes de la categoría en los últimos años.

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La jornada en Montreal estuvo cargada de emociones, aunque el momento decisivo llegó tras el abandono de George Russell, situación que permitió al joven piloto italiano quedarse con su cuarta victoria en las primeras cinco carreras de la temporada. Después de cruzar la meta, la celebración invadió el garaje de Mercedes, pero las imágenes que realmente dieron la vuelta al mundo aparecieron minutos más tarde en el parque cerrado y durante la ceremonia del podio.

Uno de los episodios más comentados ocurrió mientras los pilotos cumplían con el protocolo posterior a la carrera. Antonelli, todavía emocionado junto al equipo Mercedes, caminaba cerca de la zona de Ferrari cuando Hamilton lo sorprendió desde atrás con un efusivo abrazo que incluso lo levantó.

La reacción del italiano fue inmediata. Al darse vuelta y descubrir que se trataba del británico, se encontró con una sonrisa cómplice de quien fue durante años la gran figura de las Flechas de Plata. Lejos de mostrarse molesto por terminar segundo, Hamilton dejó ver un gesto de admiración y orgullo hacia el joven de Bolonia, a quien ha respaldado públicamente frente a las exigencias y críticas de la prensa internacional.

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La celebración continuó en el podio. Tras la entrega de trofeos y el tradicional festejo con champagne, Hamilton y Verstappen dejaron atrás cualquier rivalidad para protagonizar otra imagen inolvidable. Junto a un integrante del equipo Mercedes, ambos levantaron a Antonelli en hombros frente a miles de aficionados.

La postal del piloto de 19 años sostenido por dos campeones históricos fue interpretada como una representación perfecta del pasado, presente y futuro de la Fórmula 1.

Hamilton diciéndole al mecánico de Mercedes de levantar a Antonelli para la foto 😭 pic.twitter.com/BV40DUHoQu — Tino (@TinoCLeclerc) May 25, 2026

Desde su llegada a Mercedes, Antonelli asumió la enorme responsabilidad de ocupar el asiento que dejó Hamilton tras su salida a Ferrari. Sin embargo, el italiano no solo respondió a las expectativas, sino que además se convirtió en protagonista del campeonato mundial 2026.

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La disputa interna dentro de Mercedes también ha sido uno de los grandes atractivos de la temporada. Antonelli y George Russell protagonizaron un intenso duelo durante buena parte de la carrera en Canadá, luchando rueda a rueda pese a compartir equipo. Finalmente, un problema en la batería del monoplaza del británico terminó favoreciendo al italiano.

“Ha sido una batalla muy divertida con George, si debo ser honesto. Básicamente estábamos al límite y hoy no ha sido sencillo. Llegaban muchas ráfagas de viento y eran fuertes, sobre todo en la curva 10. En ese punto era muy difícil. De hecho él se fue largo y lo superé, luego yo hice lo mismo y él me superó”, expresó el oriundo de Bolonia.

Además, añadió: “al final fue una pena para él tener ese problema que lo obligó a retirarse, porque habría sido una bonita batalla entre nosotros. Pero me quedo con este resultado, otra victoria. Estoy muy feliz y felicitaciones al equipo”.

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La carrera aparecía como una oportunidad ideal para que Russell recuperara terreno tras las recientes victorias de Antonelli en China, Japón y Miami. No obstante, el desenlace volvió a favorecer al joven italiano, quien aprovechó el abandono de su compañero para ampliar su protagonismo en la temporada.

Con este triunfo, Antonelli llegó a 131 puntos en el campeonato, acercándose rápidamente a los 150 que consiguió durante toda la campaña anterior, mientras que Russell se mantiene con 88 unidades.

Finalmente, dentro de Mercedes observan con atención cómo Antonelli, en apenas su segunda temporada en la Fórmula 1, continúa rompiendo pronósticos y consolidándose como una de las grandes figuras del automovilismo mundial, mientras Russell busca mantenerse a la altura de un compañero que avanza con paso firme.