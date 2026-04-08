Tras meses de especulación, la relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian finalmente salió a la luz de manera oficial y lo “oficializaron”.

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La confirmación llegó a través de un video publicado por el piloto en su cuenta de Instagram, donde, de una u otra forma dejó ver la presencia de la empresaria.

Instagram lewishamilton Kim Kardashian y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

En el clip, Hamilton aparece conduciendo un automóvil clásico de Ferrari durante una exhibición en la Daikoku Parking Area, un lugar reconocido dentro de la cultura automotriz japonesa.

El video inicia con tomas del vehículo y escenas del piloto en acción. Sin embargo, al final la cámara revela a Kim Kardashian en primer plano, confirmando su presencia como acompañante.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian in Tokyo last night! pic.twitter.com/bx3BSQuymR — deni (@fiagirly) March 25, 2026

Antes de esta publicación, ambos ya habían sido vistos juntos en distintos eventos, lo que había despertado sospechas sobre un posible romance.

Uno de los encuentros más comentados fue durante el Super Bowl LX, donde también se presentó Bad Bunny. A pesar de ello, ninguno había confirmado públicamente la relación hasta ahora.

Según información de Us Weekly, personas cercanas al piloto aseguran que la relación atraviesa un gran momento, pues él estaría muy enamorado de la influencer.