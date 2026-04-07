El director ganador del Óscar, el argentino Juan José Campanella, se encuentra trabajando en la adaptación audiovisual de la icónica historieta Mafalda, del consagrado maestro del humor gráfico argentino, Quino.

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Esta adaptación, que celebra el 60 aniversario de la icónica historieta de Quino, busca mantener el humor, la ironía y el espíritu crítico original.

Netflix publicó la primera imagen de la serie, en la que aparece la icónica Mafalda con su vestido rojo, lazo en el pelo del mismo color escondida detrás de una pared hablando por teléfono.

Juan José Campanella será el director, guionista y showrunner del proyecto, desarrollado en formato de serie animada, con Gastón Gorali como co-guionista y productor general, y Sergio Fernández como director de producción. Además, contará con la participación de los escritores Esteban Seimandi, Cecilia Monti, Marcela Guerty, Gastón Gorali, y el propio Campanella.

“Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía. Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario. Y cada palabra nueva que aprendía venía con el premio de una nueva carcajada”, dijo Campanella sobre sus recuerdos de Mafalda.

El ganador del Óscar con el filme El secreto de sus ojos y también director de otras populares cintas como Metegol, también dijo que: “Pronto ya era uno más de la pandilla de Mafalda. Puedo citar muchos chistes de memoria, pero como hoy enfrento este enorme desafío, no voy a empezar con los spoilers”.

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Mafalda es una producción original de Netflix con Mundoloco CGI.