El legado de Michael Jackson volvió a despertar interés mundial gracias al reciente estreno de su película biográfica.

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Aprovechando la ocasión, Getty Images reveló una serie de fotografías inéditas que permiten descubrir una faceta más cercana y espontánea del cantante.

Las imágenes, capturadas entre los años setenta y dos mil, recorren distintos momentos de la carrera del artista: desde sus primeros años en The Jackson 5 hasta los ensayos finales de los conciertos que preparaba poco antes de su fallecimiento.

Michael Jackson and his brothers Marlon and Jackie. https://t.co/chS2R0mKSC pic.twitter.com/3cK5C4T95A — Typical African (@Joe__Bassey) May 4, 2026

Una de las fotografías más comentadas muestra a Bob Marley compartiendo junto a The Wailers y The Jackson 5 en Jamaica en 1975. La imagen es considerada un documento histórico por reunir a dos corrientes musicales que más adelante tendrían impacto global.

La instantánea, tomada por Fin Costello, refleja un momento previo a la explosión internacional tanto del reggae como del pop liderado por la familia Jackson.

— michael jackson & his brothers, jackie, tito, marlon & randy: the jacksons, in nyc, 1977. 🏙️🗽❤️



📸 by: richard e. aaron pic.twitter.com/nmDb6yQS6i — ৻ꪆ. (@filmsbratz) May 8, 2026

Dentro de la colección también aparecen fotografías del cantante en el mítico Studio 54. Allí se le ve rodeado de personalidades como Lionel Richie y la modelo Beverly Johnson, en una etapa donde comenzaba a integrarse a la élite artística y social de Estados Unidos.

Otra de las escenas recuperadas corresponde a una celebración posterior al estreno de The Wiz, producción donde Jackson actuó junto a Diana Ross. En las imágenes se observa un Michael relajado y distante de la figura mediática monumental en la que se convertiría años después.

Fotos del detrás de cámaras del videoclip de Thriller ♥️



Cine absoluto a cargo de John Landis y Michael Jackson 🎬 pic.twitter.com/NTHloelJx4 — Unplugged News (@unpluggednewsmx) May 3, 2026

Entre las fotografías con mayor carga emocional están las captadas durante los ensayos de “This Is It” en el Staples Center en 2009. El fotógrafo Kevin Mazur retrató al cantante trabajando sobre el escenario mientras preparaba la gira que marcaría su regreso oficial a los conciertos.

Con el tiempo, esas imágenes terminaron convirtiéndose en algunos de los últimos registros oficiales de Michael Jackson antes de su muerte, razón por la que hoy tienen un valor especial para millones de seguidores alrededor del mundo.

Salen a luz fotos nunca antes vistas de Michael Jackson https://t.co/XmJt6ZGER2 — NotiPiedritas (@afraniopiedrita) May 8, 2026

La recopilación también incluye retratos junto a Marlon Jackson para la revista Right On! Magazine, publicación muy popular entre el público juvenil afroamericano durante las décadas de 1970 y 1980.