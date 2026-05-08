La familia de Juan Manuel Rodríguez Galeano, quien falleció en el accidente aéreo donde también murió el cantante Yeison Jiménez, hicieron nuevas declaraciones.

La actriz Q’orianka Kilcher demandó a James Cameron por supuesto uso no autorizado de su imagen en Avatar

Warner reporta pérdida de 2.900 millones derivada del acuerdo de fusión con Paramount

Actor colombiano dejó los sets de grabación y ahora es conductor de Uber en Estados Unidos

Por medio de un comunicado en Instagram, los familiares desmintieron públicamente que el joven mantuviera una relación sentimental con Juliana Calderón antes de fallecer.

La aclaración fue publicada en la cuenta oficial de Instagram de Rodríguez durante la noche del 7 de mayo. En el comunicado, sus familiares aseguraron que la información difundida en redes sociales sobre supuestos vínculos amorosos con Juliana Calderón “no corresponde a la realidad”.

“Nos permitimos aclarar de manera categórica que Juan Manuel Rodríguez Galeano (Q.E.P.D.) no mantenía ninguna relación sentimental con persona alguna”, expresó la familia en el mensaje compartido en redes.

La polémica surgió luego de que Yina Calderón afirmara semanas atrás que el joven fallecido era pareja de su hermana Juliana. Desde entonces, la creadora de contenido había publicado mensajes de duelo, homenajes y hasta invitaciones a misas en memoria de Rodríguez.

Tras el pronunciamiento familiar, decenas de usuarios reaccionaron en redes sociales cuestionando las publicaciones realizadas anteriormente por Juliana Calderón. Debido a la cantidad de comentarios recibidos, la influenciadora optó por limitar las interacciones en algunas de sus publicaciones recientes.

La familia también pidió respeto por la memoria de Juan Manuel Rodríguez y solicitó evitar rumores o versiones no confirmadas que puedan afectar su tranquilidad en medio del duelo que atraviesan desde la tragedia ocurrida en enero de 2026.

“Solicitamos respeto hacia su nombre, su entorno y su memoria, así como el cese inmediato de rumores, afirmaciones sin fundamento”, escribieron.

Hasta ahora Juliana no se ha referido al comunicado y a seguido con su contenido habitual en redes sociales.