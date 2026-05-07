Lo que comenzó como una idea inspirada en el amor por los viajes y el patinaje terminó convirtiéndose en una aventura extrema para Maure y Oscar, la pareja colombiana detrás del proyecto Parceros Mochileros.

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Desde finales de 2025, ambos iniciaron un recorrido sobre patines desde Cartagena con destino final en Uruguay, atravesando distintos países de Sudamérica mientras documentan cada experiencia en redes sociales.

Según explicaron en sus publicaciones, el trayecto contempla cerca de 10.000 kilómetros, aunque no existe un tiempo definido para completar el viaje.

La pareja aseguró que el objetivo no es competir ni romper récords, sino vivir una experiencia diferente conectando con personas, culturas y paisajes a lo largo del continente.

A diferencia de otros viajeros, Maure y Oscar decidieron evitar hoteles y comodidades tradicionales. Durante la travesía dormirán principalmente en campamentos o espacios al aire libre, llevando únicamente lo esencial en una mochila de 70 litros.

El presupuesto también es reducido pues cuentan con alrededor de 150 dólares destinados a alimentación y supervivencia durante el recorrido.

Entre sus pertenencias llevan ropa básica, elementos de cocina, una estufa portátil de montaña, panel solar para cargar dispositivos electrónicos y artículos mínimos de aseo personal.

La idea nació gracias a la experiencia previa de Maure como mochilera. Según contó en entrevista con el diario argentino La Nación, comenzó a preguntarse por qué no combinar su pasión por viajar con el patinaje.

En ese momento, Oscar aún no sabía patinar, pero empezó a aprender durante un viaje por Chile gracias al apoyo de su pareja.

Además, parte de la ruta será elegida al azar mediante el lanzamiento de una moneda, agregando un componente de improvisación al proyecto.

Más allá del recorrido, la pareja busca transmitir un mensaje relacionado con la libertad, la paciencia y el cuidado del medio ambiente.

“El patinaje es una forma de sentir libertad y recorrer el mundo”, afirmó Maure, mientras que Oscar destacó la importancia de desacelerar en medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

“En un mundo tan acelerado, tenemos que ejercitar la paciencia, la perseverancia y la tranquilidad”, dijeron.

Si quiere seguir su travesía lo puede hacer a través de sus redes sociales en Instagram como @parcerosmochileros