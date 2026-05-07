La promesa de ser más fiel al videojuego estaba hecha desde 2021 cuando se estrenó la primera cinta de Mortal Kombat y ahora, con el estreno de la secuela en cines desde este jueves, esa deuda se paga.

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La historia reúne a los campeones del Earthrealm en una confrontación directa contra el dominio de Shao Kahn, con un tono que mezcla espectáculo físico, humor y una narrativa más enfocada en los personajes.

En la dirección regresa Simon McQuoid quien explica que “ha sido un proceso creativo realmente interesante, hacer una película y poder aprender de ella: las cosas que hicimos bien y las cosas que nosotros, y yo, tal vez no hicimos tan bien. Estuvimos decididos a aplicar todo ese aprendizaje a este proyecto”.

En ese sentido, el cambio más evidente es la estructura pues el torneo, ausente como eje en la primera película, se convierte ahora en el motor de la historia. Según el productor Todd Garner, “nuestro objetivo principal para Mortal Kombat II fue el de asegurarnos de superar a la primera entrega —aprendimos de los fans y del público— y, en este sentido, creo que la superamos en todos los aspectos”.

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Courtesy of Warner Bros. Picture/Warner Bros. Pictures

Johnny Cage y Kitana

En ese universo ampliado entra la figura clave de Johnny Cage, interpretado por Karl Urban buscando ser el epicentro de toda la cinta. El actor describe a su personaje diciendo que su carrera está en las últimas y está pasando por un mal momento. “Cuando Sonya Blade y Raiden lo buscan y le dicen que ha sido reclutado para el papel de defensor del Earthrealm, se muestra totalmente reacio a involucrarse. Tiene una falta total de autoestima”.

Ese contraste es parte del atractivo pues Johnny Cage es un actor de acción venido a menos enfrentado a una guerra entre reinos. James Wan, productor del filme, comenta: “Creo que lo que hace que su personaje sea tan entrañable, y por lo que la gente lo quiere, es que en el fondo es como cualquiera de nosotros. Realmente no entiende este mundo”.

Pero si hay algo emotivo en la historia, ese lugar lo ocupa Kitana. Adeline Rudolph la interpreta como una figura marcada por la pérdida y la venganza. “Ha pasado todos estos años buscando una forma de vengar la muerte de su padre y salvar a su pueblo del dominio de Shao Kahn”, explica.

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La película también se permite expandir el mapa. Edenia, Netherrealm y otros escenarios aparecen con mayor desarrollo visual. El diseñador de producción construye mundos que no solo sirven de fondo, sino que cuentan su propia historia. Hay una transición visible entre el esplendor de Edenia y su deterioro bajo el mando de Shao Kahn. Esa evolución acompaña el conflicto sin necesidad de subrayados.