Las infecciones respiratorias agudas (IRA) han presentado un incremento en Colombia durante las últimas semanas, especialmente en consultas externas y servicios de urgencias. Aunque el comportamiento ha generado preocupación en algunos sectores, epidemiólogos y autoridades sanitarias aclararon que se trata de un fenómeno estacional asociado a la circulación de distintos virus respiratorios y a factores climáticos, por lo que no existe una alerta mayor.

El epidemiólogo Juan Pablo Santos Moreno explicó que el país atraviesa un “recambio viral”, situación que ha provocado un aumento de pacientes con síntomas respiratorios, principalmente por rinovirus, enterovirus, influenza y virus sincitial respiratorio.

“Estamos en un recambio viral. Esto quiere decir que hay un aumento de consultas por diferentes virus, pero no es un escenario de gravedad generalizada”, señaló el especialista.

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Según indicó, desde inicios de abril predominan el rinovirus y el enterovirus, responsables del resfriado común y primera causa de consulta médica. En segundo lugar aparece el virus sincitial respiratorio, que representa cerca del 15 % de los casos y afecta especialmente a bebés, lactantes y prematuros, en quienes puede causar bronquiolitis y complicaciones respiratorias severas.

También se mantiene activa la circulación de influenza, razón por la cual los expertos reiteraron el llamado a la vacunación anual: “Ya está disponible la cepa 2026, por lo que es fundamental aplicarse el refuerzo”.

El especialista recomendó acudir al médico cuando se presenten síntomas como fiebre alta, dolor muscular, silbidos en el pecho o cuadros gripales prolongados en niños pequeños, ya que podrían indicar complicaciones.

Relación con el clima

César Visbal Miranda, médico epidemiólogo y experto en salud pública, explicó que el aumento observado durante las semanas 13 y 14 está estrechamente relacionado con factores climáticos como la variabilidad térmica y la humedad, condiciones que favorecen la circulación de virus respiratorios.

El más reciente boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS) indicó que, aunque existe una leve disminución en consultas y hospitalizaciones generales por IRA, sí se evidencia un aumento en los casos que requieren atención en UCI.

En hospitalización general, durante la semana 16 se notificaron 5.802 casos. Los incrementos se presentaron en Atlántico, Barranquilla, Cartagena, Córdoba y Magdalena, mientras que territorios como Cali, Chocó y La Guajira reportaron disminución.

A nivel nacional, el INS reportó que Colombia acumula 2.064.977 casos de IRA en lo corrido del año, con una tasa de incidencia de 3.888 casos por cada 100.000 habitantes.

El informe también indicó que la influenza A (H3N2) es actualmente el agente predominante, mientras que los casos de Covid-19 presentan una reducción cercana al 81 % frente al mismo periodo de 2025.

Autoridades del Atlántico

En el departamento, la Gobernación ha liderado una estrategia integral para mitigar el impacto de las IRA durante la temporada de lluvias.

En ese sentido, la Secretaría de Salud adelanta acciones de inspección, vigilancia y control a EPS e IPS para garantizar la atención oportuna, especialmente en población infantil y adultos mayores. Además, se realiza seguimiento al Plan de Reducción de Mortalidad Infantil (PRMI) 2025, enfocado en disminuir enfermedades y muertes evitables en menores de cinco años.

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Según datos departamentales, el Atlántico registra 47.245 casos a la semana epidemiológica 16, con una disminución del 1,75 % frente a 2025 y una tasa de incidencia de 3.128,8 casos por cada 100.000 habitantes, inferior al promedio nacional. Del total de casos, 13.123 corresponden a menores de cinco años y 34.122 a población mayor de cinco años.

En el Distrito

Por su parte, la Alcaldía de Barranquilla informó que los casos de IRA se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año.

Según datos del Sivigila, la ciudad reporta a la semana epidemiológica 16 un total de 67.249 consultas externas, 3.781 hospitalizaciones y 418 ingresos a UCI relacionados con enfermedades respiratorias.

La Secretaría Distrital de Salud señaló que Barranquilla cuenta con 100.000 dosis de la vacuna contra la influenza estacional 2026, disponibles en Pasos, Caminos e IPS vacunadoras. Además, a través de los ‘Caminantes de la Salud’ se realizan visitas domiciliarias para prevenir el pico respiratorio que podría extenderse hasta junio.

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo, reiteró el llamado a evitar cambios bruscos de temperatura y fortalecer medidas de higiene en hogares, colegios y lugares de trabajo.