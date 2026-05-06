Este próximo 17 de mayo, el corregimiento Pital de Megua, en jurisdicción de Baranoa, llevará a cabo el IV Festival Gastronómico de Sabores, que tiene como propósito rescatar y preservar platos típicos de la zona.

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La Alcaldía de Baranoa y la Asociación Sabores de Pital de Megua extendieron la invitación a las familias para que apoyen a las 18 matronas que estarán participando con deliciosos platos como sancochos trifásicos, gallina, pescados, carnes, variedad de arroces, cerdo y pasteles.

En este espacio también participarán las artesanas con más de 8 puestos con bisuterías, tejidos y artesanías elaborados con totumos.

La Alcaldía de Baranoa detalló que se trata de un evento que ya es tradición y este año viene “cargado de más sabor para ponerle la sazón a la tierra del pastel”; de esta forma, se posiciona como un recorrido por la gastronomía en la plaza de este corregimiento a partir de las 9 de la mañana.

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“Continuamos apoyando la gastronomía de nuestra gente porque es una forma de mover la economía de los hogares que les sirve para el sustento de su familia”, expresó Edinson Palma, alcalde municipal.

Pital de Megua espera a los comensales con los brazos abiertos y la mesa servida para degustar de este festín de sabores.