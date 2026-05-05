La Alcaldía de Puerto Colombia continúa fortaleciendo el desarrollo cultural del territorio a través de ProgreArte – Portafolio de Estímulos 2026, un programa diseñado para apoyar e impulsar el talento de artistas, gestores y hacedores culturales del municipio.

En esta versión, 71 proyectos fueron seleccionados como ganadores, destacándose por su calidad, creatividad y compromiso con la identidad cultural de Puerto Colombia y el corregimiento de Salgar.

Estas iniciativas abarcan diversas áreas artísticas como la música, danza, teatro, artes plásticas, literatura y procesos comunitarios, promoviendo espacios de participación, formación y circulación cultural.

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ProgreArte se consolida como una plataforma clave para el fortalecimiento del sector cultural, brindando oportunidades reales para que los creadores locales desarrollen sus propuestas, impacten positivamente a sus comunidades y contribuyan a la preservación y proyección del patrimonio cultural del municipio.

De acuerdo con lo manifestado por el alcalde Plinio Cedeño Gómez, a través de este programa se sigue ratificando el compromiso de trabajar por un mejor bienestar social para los hacedores y gestores culturales de todo el territorio porteño.

“Hoy celebramos el talento, la creatividad y el compromiso de nuestros artistas. Con ProgreArte seguimos construyendo un municipio que cree en su cultura como motor de desarrollo social y bienestar, en esta primera etapa son 71 proyectos beneficiados, y en la segunda aspiramos sean más”, manifestó el mandatario.

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Por su parte, la secretaria de Cultura y Patrimonio de Puerto Colombia, Carolina Bohórquez Ortega, destacó el impacto social del programa, “Cada proyecto ganador representa una oportunidad para fortalecer nuestras raíces, inspirar a nuevas generaciones y seguir tejiendo comunidad a través del arte y la cultura”.

La Administración Municipal reafirma su compromiso con el sector cultural, promoviendo iniciativas que dignifican el trabajo de los artistas y consolidan a Puerto Colombia como un territorio de oportunidades para el arte y la creatividad.