Con una apuesta decidida por el fortalecimiento del ecosistema cultural de la ciudad, la Alcaldía de Montería lanzó oficialmente el Portafolio de Estímulos 2026, estrategia integral que contempla una inversión histórica de $858.060.000.

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Dichos recursos están destinados a impulsar la creación, formación, investigación, circulación cultural en el municipio y apoyo a los actores culturales damnificados con las inundaciones.

Durante el lanzamiento el alcalde Hugo Kerguelén García hizo énfasis en el contexto actual que vive la ciudad tras la emergencia e indicó: “Quiero decirles a nuestros artistas y gestores culturales que no están solos. Sabemos que muchos han sido afectados, pero este portafolio es también un mensaje de respaldo para que puedan levantarse, seguir creando y mantener viva la cultura de Montería”, aseguró.

Destacó que esta iniciativa va más allá de una convocatoria y representa un compromiso real con el sector cultural.

“Estamos aquí para reafirmar nuestra convicción de que la cultura es el alma de Montería. Este portafolio no es solo una convocatoria, es una puerta abierta, una mano extendida para nuestros artistas y gestores culturales”, expresó Kerguelén García.

La convocatoria estará abierta hasta el 23 de abril de 2026 a las 11:59 de la noche, y está dirigida a personas naturales, grupos constituidos, entidades sin ánimo de lucro y comunidades étnicas, así como organizaciones que trabajan con población diversa en zonas urbanas y rurales del municipio.

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El portafolio contempla la entrega de 94 estímulos, distribuidos en 75 becas, 10 premios y 9 reconocimientos, ampliando la oferta frente a 2025 y beneficiando a un mayor número de artistas, gestores y creadores culturales.

Del total de recursos, $788.680.000 están destinados directamente a estímulos, mientras que $69.300.000 corresponden a la vinculación de 21 jurados externos especializados que garantizarán procesos de evaluación basados en trayectoria, pertinencia y conocimiento del contexto cultural regional.

El Portafolio de Estímulos 2026 abarca tres grandes líneas:

Artes, con convocatorias en música, danza, teatro y circo, literatura, artes plásticas y audiovisuales, con una inversión de $348 millones para 36 estímulos; Patrimonio, que incluye el fortalecimiento de saberes tradicionales, turismo cultural y memoria audiovisual, con 29 estímulos por más de $200 millones, y el Sistema Municipal de Cultura, con iniciativas enfocadas en inclusión, jóvenes creadores, reactivación cultural y poblaciones vulnerables, con una inversión de $240 millones.

Además hay convocatorias como el Premio Vida y Obra, el reconocimiento a sabedores de la cocina tradicional y el fortalecimiento de culturas y prácticas ancestrales.

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Entre las principales novedades del portafolio 2026 se encuentra la ampliación del número de premios y reconocimientos, así como la apertura de nuevas convocatorias como la Beca Jóvenes Creadores y la Beca de Reactivación Cultural y la incorporación de un enfoque territorial y biocultural que reconoce a Montería como un territorio diverso, donde convergen la cultura, la naturaleza y la memoria viva de sus comunidades, fortaleciendo la relación entre tradición, identidad y desarrollo cultural.