Rafa Manjarrez inició oficialmente la grabación de su nuevo proyecto musical titulado ‘Rafa Manjarrez: La Historia Cantada’, una producción especial que reunirá en grabaciones en vivo 20 de sus canciones más representativas, interpretadas por destacados artistas del folclor.

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Este trabajo musical se desarrolla bajo la dirección de James Villalobos y tiene como propósito preservar y exaltar la obra del cantautor, a través de interpretaciones que reflejen la esencia auténtica del vallenato.

La jornada de grabación comenzó este jueves en el municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira, tierra profundamente ligada a las raíces del folclor vallenato.

En esta primera sesión participan el Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, Almes Granados, el también Rey Vallenato Wilber Mendoza, junto a los reconocidos cantantes Silvio Brito y Margarita Doria, quienes se suman a esta propuesta musical que busca reunir voces y acordeones que han marcado la historia del género.

Con ‘La Historia Cantada’, Rafa Manjarrez busca dejar un testimonio artístico que trascienda generaciones.

“Con este proyecto quiero dejar un legado musical y cultural que enaltezca al vallenato y a todos los artistas que me acompañan en esta historia cantada”, expresó Rafa Manjarrez.

La producción incluirá grabaciones en vivo que resaltan la emoción y la autenticidad de las interpretaciones, convirtiendo cada canción en un capítulo de la trayectoria musical de Manjarrez y del propio vallenato.

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‘Rafa Manjarrez: La Historia Cantada’ se perfila como un proyecto de alto valor cultural, que reunirá a reconocidos intérpretes alrededor de un repertorio que forma parte fundamental de la memoria musical del país.