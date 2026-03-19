El cantante villanuevero Jorgito Celedón confirma su regreso a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena el 17 de septiembre, donde se reencontrará con su público en uno de los escenarios más importantes del país.

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La presentación marcará el inicio de una nueva etapa en su carrera y será el punto de partida de una gira internacional que lo llevará a distintos escenarios dentro y fuera de Colombia.

Tras años llevando el vallenato a escenarios de América y Europa, Celedón prepara un show que recorre su historia musical y la conexión que ha construido con el público a lo largo de su trayectoria.

El concierto reunirá algunos de sus temas más reconocidos en un formato en vivo renovado, con una dirección técnica que integrará diseño de iluminación programado, pantallas LED y una puesta en escena contemporánea.

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“Colombia siempre ha sido el corazón de mi música. Volver a cantar aquí y reencontrarme con la gente es algo que me llena de emoción”, expresó el artista.

El evento se realizará bajo la producción de Fénix Entertainment, compañía de entretenimiento en vivo responsable de giras internacionales de artistas como Luis Miguel, Ricardo Arjona, Chayanne, Ricardo Montaner y Shakira. Actualmente, el artista de Villanueva, La Guajira celebra su doble nominación a los Premios Nuestra Tierra.

Las entradas para el concierto en Bogotá estarán disponibles a través de Tu Boleta. La preventa Movistar Arena iniciará el 24 de marzo y se extenderá hasta el 26 de marzo a las 9:59 a. m., mientras que la venta general comenzará el 26 de marzo a las 10:00 a. m., o antes en caso de agotarse la preventa.

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En paralelo, el artista anuncia una nueva gira internacional que recorrerá distintas ciudades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Con una trayectoria que lo ha llevado a presentarse en varios continentes, Jorgito Celedón se ha consolidado como uno de los principales embajadores del vallenato en el exterior. De cara a lo que viene, se anticipan los primeros anuncios de este recorrido, que contemplan mercados clave como México y Estados Unidos.

Con este anuncio, el artista confirma su regreso a Bogotá con un concierto en el Movistar Arena, que marcará el inicio de esta nueva etapa y de su próxima gira internacional.

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