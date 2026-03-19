Este jueves las salas de cine se llenan de sangre con el regreso de una de las películas que más ha encantado al público, ‘Boda sangrienta 2’ que arranca justo donde terminó la primera entrega sin dar respiro.

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Grace no tiene tiempo para procesar lo que vivió porque el juego sigue. Solo que ahora no se trata de una familia excéntrica encerrada en una mansión. El tablero se amplía: hay varias dinastías, reglas antiguas, jerarquías y un sistema que convierte la cacería en una forma de poder.

Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, conocidos como Radio Silence, entendieron desde el inicio que repetir la fórmula no era una opción. “La idea nunca fue ser cuidadosos con nada”, dice Bettinelli-Olpin. “Eso nos dio libertad para hacer algo más grande, más sangriento y más salvaje”.

Esa expansión no es solo estética. También redefine el corazón de la historia. “Si la primera era una anti-historia de amor, esta es, honestamente, una historia de amor”, añade el director. Una afirmación que, dentro de un relato lleno de persecuciones, rituales y explosiones de sangre, suena casi contradictoria, pero termina siendo la clave emocional de la película.

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Pief Weyman/Searchlight Pictures Sarah Michelle Gellar in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Volver a la sangre

Samara Weaving regresa como Grace, el eje de todo. Su decisión de volver fue inmediata. “Cuando me preguntaron si quería hacer la segunda, fue un ‘sí’ automático”, cuenta. El personaje se mantiene fiel a lo que lo hizo funcionar: no es una heroína entrenada ni una figura invencible. Sobrevive porque no tiene otra opción.

“Puedes esperar mucha sangre y mucha locura”, dice Weaving sin rodeos. “Es todo lo que te gustó de la primera, pero más”. Y luego suelta un detalle que resume el tono: “Hay una bazuca en algún momento”.

Esa exageración consciente es parte del ADN de la película. El horror convive con el humor, a veces en la misma escena. Los directores lo explican como un mecanismo casi natural. Reír en medio del miedo no rompe la tensión, la intensifica.

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Pief Weyman/Searchlight Pictures From L to R: Nestor Carbonell, Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Elijah Wood, and Nadeem Umar-Khitab in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Dos hermanas, un problema

La gran novedad es la aparición de Faith, interpretada por Kathryn Newton. Es la hermana de Grace, un personaje que reescribe lo que sabíamos del pasado de la protagonista. La relación entre ambas no es sencilla. Hay distancia, resentimiento y una dinámica que se construye a golpes, literal y emocionalmente.

“Faith es su opuesto”, explica Newton. “Soy la parte de ella que no puede dejar atrás”. Su llegada obliga a Grace a dejar de actuar sola. Ahora debe sobrevivir y, al mismo tiempo, sostener a alguien más.

La propia Newton lo resume con ironía: “Entro en la historia porque, obviamente, esta chica necesita ver a un doctor… y termino metida en su desastre, como cualquier hermana”.

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Los directores encuentran ahí el verdadero motor del relato. Más allá de la violencia, la película sigue a dos personas que intentan reconstruir un vínculo en medio del caos. “El corazón de la historia es ver cómo vuelven a ser un equipo”, dice Gillett.

Pief Weyman/Searchlight Pictures From L to R: Juan Pablo Romero, Nestor Carbonell, Varun Saranga, Maša Lizdek, Shawn Hatosy, Samara Weaving, Nadeem Umar-Khitab, Sarah Michelle Gellar, Daniel Beirne, Kathryn Newton, Antony Hall, and Olivia Cheng in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

El poder detrás del juego

Si en la primera entrega la amenaza era una familia, aquí es un sistema. Varias casas compiten por el control de un ritual que define quién manda. No solo cazan a Grace, también compiten entre ellas.

En ese universo aparecen figuras como el abogado interpretado por Elijah Wood, un personaje que no pertenece a ningún clan, pero se encarga de que las reglas se cumplan. “Es un tipo con un libro antiguo gigante que explica las normas de una manera siniestra”, describe el actor. “Y eso, naturalmente, es gracioso”.

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También destaca la presencia de Sarah Michelle Gellar como Ursula, una antagonista que encarna el control y la herencia del poder. “Ursula siempre tiene un plan”, afirma Gellar. Su personaje no necesita exagerar para imponerse. La amenaza está en la calma.

Cada familia tiene su estilo, su historia y hasta su forma de matar. Algunas recurren a armas antiguas como símbolos de tradición. Otras optan por lo moderno. Todo comunica estatus.

Pief Weyman/Searchlight Pictures Samara Weaving and Kathryn Newton in READY OR NOT 2: HERE I COME. Photo by Searchlight Pictures/Pief Weyman, Courtesy of Searchlight Pictures. © 2026 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

Un mundo más grande, un caos más físico

La película abandona el encierro de la mansión y se mueve por hospitales, clubes de campo, campos de golf y espacios rituales subterráneos. Esa expansión también se siente en la acción.

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Uno de los elementos más llamativos es el uso de efectos prácticos. Se utilizaron más de 250 galones de sangre falsa durante el rodaje. Los llamados “paffings”, explosiones corporales que ya eran marca de la saga, se llevan al extremo.

“Hay algo en el caos real que no se puede fingir”, dice Gillett. “Cuando la sangre golpea la cámara o a los actores, esa energía se siente”.

Weaving lo confirma desde la experiencia: “No hay nada sutil en recibir siete galones de sangre. Está fría, está en todas partes, en las pestañas. Pero te obliga a reaccionar de verdad”.

Sobrevivir no es elegante

La película insiste en algo que la diferencia dentro del género: aquí nadie luce bien sobreviviendo. Grace sigue ensuciándose, lastimándose, improvisando. No hay glamour en resistir.

Incluso durante el rodaje, Weaving tuvo que adaptarse. “Quería hacer todas las acrobacias, pero tuve que bajar el ego y dejar que mi doble hiciera las más peligrosas”, admite.

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Ese enfoque se traslada a la narrativa. Las peleas no son coreografías limpias, sino intentos desesperados por seguir con vida. Y en medio de eso, dos hermanas esposadas tratando de coordinar cada movimiento.