Hay películas que parten de una gran idea y otras que crecen a partir de un personaje. Proyecto Fin del mundo intenta hacer ambas cosas al mismo tiempo. Arranca con un escenario extremo, el Sol está muriendo y la humanidad se queda sin tiempo, pero decide enfocarse en alguien que no encaja en el molde del héroe clásico. Ryland Grace, interpretado por Ryan Gosling, es un profesor de ciencias que despierta en una nave a años luz de la Tierra sin recordar quién es ni por qué está ahí.

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A partir de ese punto, la película construye su tensión desde la memoria fragmentada y el descubrimiento progresivo pues Grace no solo tiene que entender su misión, también tiene que reconstruirse a sí mismo mientras intenta resolver un problema que amenaza con extinguir la vida en el planeta. Lo que podría convertirse en un relato técnico sobre física y supervivencia se transforma, poco a poco, en una historia sobre la amistad y la muerte.

“Es un viaje épico. Y Ryland Grace no es estoico, no es valiente en el sentido tradicional. No tiene ninguna ilusión de ser un héroe, pero sigue intentándolo”, dice Ryan Gosling sobre su personaje.

En ese proceso aparece el elemento que cambia el rumbo de la historia porque Grace no está solo. En medio del vacío, se encuentra con Rocky, una criatura de otro mundo que enfrenta un problema similar al suyo. La película deja de ser una historia de supervivencia individual para convertirse en un ejercicio de comunicación entre dos seres completamente distintos.

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Jonathan Olley/Jonathan Olley Sandra Hüller stars as Eva Stratt and Ryan Gosling as Ryland Grace in PROJECT HAIL MARY, from Amazon MGM Studios. Photo credit: Jonathan Olley © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Para los directores Phil Lord y Christopher Miller, ese giro es el punto de inflexión de la película. “Empieza como una aventura espacial y luego se convierte en un estudio íntimo entre dos individuos que tienen que aprender a comunicarse”, explica Lord. Miller va más allá y aterriza la idea: “No pensamos en esto como ciencia ficción, sino como una historia humana, sobre una relación”.

La presencia de Rocky no se resolvió únicamente con efectos digitales ya que el equipo decidió construir una versión física del personaje en el set para que Gosling tuviera un compañero real con quien interactuar.

“Estuve solo frente a la cámara durante meses, así que cuando llegó Rocky fue un alivio tener compañía. Como en la historia”.

El otro eje del relato aparece en la Tierra, a través de Eva Stratt, interpretada por la nominada al Óscar Sandra Hüller. Es la mujer que lidera la respuesta global ante la crisis y quien termina involucrando a Grace en la misión.

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“Es alguien que hace muy bien su trabajo, que tiene el respeto de todos y que lidera con paciencia, coraje y sentido del humor. Quería construir esa energía”, dice la actriz.