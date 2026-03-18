La historia de David ha sido contada muchas veces, pero ahora regresa al cine en formato animado, con música original y una apuesta visual ambiciosa que busca conectar con nuevas generaciones. La película ‘David’, que llega este jueves a salas de Colombia, presenta el recorrido del joven pastor que termina convertido en rey, enfrentando guerras, traiciones y su propio destino.

Lea Rusia denuncia que documental ganador del Óscar vulnera derechos infantiles

Para el actor de doblaje Estéfano Juárez, quien interpreta a David en su etapa adulta, el reto no era menor. Se trata de un personaje ampliamente conocido, con una carga simbólica fuerte, especialmente en América Latina.

“Cuando me dicen que voy a hacer David adulto, pues nada, fue un gran reto”, cuenta a EL HERALDO. “Lo tomé con todo el respeto y la responsabilidad por la historia tan importante que es el rey David”.

Juárez no solo tuvo que enfrentarse al peso del personaje, sino también al componente musical del proyecto, que eleva la exigencia interpretativa. “La voz en inglés es de Phil Wickham, que es un artista impresionante, canta increíble. Entonces fue un reto impresionante”, explica.

Más allá de la épica que rodea la historia, el actor pone el foco en la esencia del personaje: un líder que nunca deja de ser pastor. Esa idea fue clave para construir su interpretación.

Aquí La última temporada de ‘La primera vez’ ya estrenó en Netflix

“Él es un hombre de corazón humilde. No es el rey que todos esperamos ver, que da órdenes todo el tiempo. Él busca enseñarle a la gente y que lo acompañen”, dice. “Sabe que su fuerza no está en él, ni en sus armas, sino más allá de eso”.

Ese contraste entre el poder y la humildad atraviesa toda la película. David derrota a Goliat, se convierte en héroe y luego en rey, pero mantiene una mirada cercana, casi íntima, sobre su pueblo. Según Juárez, esa coherencia fue uno de los mayores desafíos al momento de darle voz.

“Muchas veces él dice: ‘yo solo soy un pastor, yo solo sé cómo cuidar ovejas’. Esa frase es muy poderosa porque desde ahí reina al pueblo, no imponiendo fuerza, sino guiando”.

El trabajo de doblaje, además, exigió construir toda esa evolución únicamente desde la voz, apoyándose en la animación pero sin perder profundidad emocional. “Tú tienes que llenar con solo tu voz a ese personaje para que logre transmitir lo que se desea”, señala.

Además La audiencia de los Óscar cae un 9 % hasta los 17,9 millones, su nivel más bajo desde 2022

La película, producida por Angel Studios, también sorprendió al actor por su escala. Más de 400 artistas participaron en su desarrollo, y el resultado, según él, está a la altura de grandes producciones del género.

“Si me hubieras dicho que es una película hecha por cualquier estudio gigante, te lo creo”, afirma. “Las canciones son fabulosas, la historia fluye muy rápido, todo el tiempo están pasando cosas. No puedes parpadear”.

Incluso se anima a compararla con referentes del cine animado religioso. “Es inevitable pensar en El príncipe de Egipto. Es una historia bíblica hecha épica y musical, y la verdad es que no queda nada mal la comparación”.

El doblaje latino reúne además a voces reconocidas, lo que, para Juárez, hizo aún más especial la experiencia. “Compartí crédito con Beto Castillo, Juan Carlos Tinoco… es una bendición estar en una película con ellos”.

También ¿De qué trata la película ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva aventura de Peter Parker?

Pero más allá de lo técnico o lo narrativo, el actor insiste en el impacto emocional que busca dejar la historia. Para él, el mensaje es claro y vigente.

“Te llevas un mensaje de fe. Que si eres fiel a tus valores, te va a ir bien en la vida, no importa que haya adversidad”, afirma. Y añade una reflexión que aterriza la historia en el presente: “Creo que estamos en un mundo en el que lo más importante es tener un buen corazón”.

En ese sentido, David no solo apuesta por el espectáculo, sino por una conexión directa con el espectador. “No juzgar al otro, no sabemos las batallas que está lidiando la otra persona. Creo que eso, observar al mundo desde un lugar de mucho amor”.

Con una mezcla de música, acción y espiritualidad, la película busca encontrar su lugar en la cartelera latinoamericana. Y, según su protagonista en español, tiene todo para lograrlo.

Lea La Academia respalda a Teyana Taylor tras un incidente con personal de seguridad en Óscar

“Es para toda la familia. Si no fuera animada y no tuviera música, podría ser una película tipo Troya. Es muy épica”, concluye.