Tic, tac... Ya queda poco para conocer la nueva aventura de Peter Parker en ‘Spider-Man: Brand New Day’ (Un nuevo día). Por ello bien temprano este miércoles Sony Pictures y Marvel presentaron el tráiler de la cinta protagonizada por el británico Tom Holland.

Lea El artista visual Gonzalo Fuenmayor le pone su sello al Carnaval de las Artes

Y es que durante las últimas 24 horas, fans de Spidey alrededor del mundo revelaron pequeños fragmentos del tráiler de la próxima película.

El relevo culminó el miércoles por la mañana cuando Tom Holland presentó el tráiler completo desde lo alto del Empire State Building, dando inicio a un nuevo día para la ciudad de Nueva York.

Tras el éxito mundial sin precedentes de ‘Spider-Man: No Way Home’, ‘Spider-Man: Brand New Day’ marca un capítulo completamente nuevo para Peter Parker y Spider-Man.

Aquí Criar a los hijos en la era digital: un desafío por superar

¿De qué trata la película?

Han pasado cuatro años desde los eventos de ‘No Way Home’, y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, después de haberse borrado voluntariamente de las vidas y los recuerdos de quienes ama.

Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad —un Spider-Man a tiempo completo—, pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, incluso cuando un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Además de Tom Holland, el elenco lo integran Zendaya en el papel de MJ, Mark Ruffalo, Jon Bernthal como Frank Castle, Sadie Sink y más.

Además 17 años sin la poesía eterna de Meira Delmar