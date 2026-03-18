La poesía barranquillera tiene nombre de mujer, el de Olga Chams Eljach o como el Caribe y el país la conoció, Meira Delmar. La poetisa, de quien se cumplen 17 años de su muerte este 18 de marzo, dejó una huella indeleble en la cultura de la ciudad.

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Meira no fue únicamente una gran poeta. Fue, ante todo, una mujer consagrada a la cultura. Su vida transcurrió entre libros, ideas y encuentros que buscaban elevar el espíritu intelectual de la ciudad. Educadora en el Colegio Sagrado Corazón, consejera generosa y amiga leal, supo acompañar y orientar a numerosas generaciones de jóvenes que encontraron en ella una presencia serena y luminosa.

Desde la Biblioteca Departamental del Atlántico impulsó un trabajo silencioso pero decisivo. Allí promovió la lectura, alentó la creación literaria, apoyó la música culta y abrió espacios para la pintura y las artes. Aquella biblioteca fue, durante años, un punto de encuentro donde se pensaba y se soñaba la cultura de Barranquilla.

“Cada aniversario de la partida de Meira Delmar —Olga Chams Eljach— es una invitación a volver a su palabra y a su ejemplo. Su poesía, de una delicadeza y profundidad singulares, encontró lectores en muchos lugares del mundo. Sin embargo, en su propia ciudad, Barranquilla, todavía estamos en deuda con la magnitud de su legado”, dice su sobrino Ricardo Chams Salum.

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Legado eterno

A su alrededor se reunía un grupo entusiasta de intelectuales, artistas y gestores culturales que compartían la convicción de que la ciudad debía ocupar un lugar destacado en la vida cultural del país. Entre tertulias, conversaciones y proyectos nacieron conciertos, exposiciones y encuentros literarios que enriquecieron la vida espiritual de la ciudad.

Trabajó junto a colaboradores comprometidos como Alfredo de la Espriella, la incansable Mery Logan y el maestro Pedro Biava, entre muchos otros. Era un espacio vibrante donde se debatía, se proponían ideas y se construían proyectos culturales para la ciudad.

A estas tertulias se sumaban figuras del ámbito intelectual y artístico, como el profesor Assa o personajes del Grupo de Barranquilla, que aparecían ocasionalmente para compartir reflexiones y aportar nuevas ideas.

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Muchas veces estas reuniones se trasladaban a la casa de Meira, donde se congregaba el mundo cultural de la Barranquilla de mediados del siglo XX. Otras veces se realizaban en espacios como el Centro Artístico de Barranquilla o la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla, instituciones que Meira Delmar dirigió en varias ocasiones.

“Recordar hoy a Meira Delmar no es un gesto nostálgico. Es, más bien, un llamado a la conciencia cultural de Barranquilla. En una ciudad que hoy se proyecta al mundo por su carnaval, su turismo y su dinamismo económico, la cultura debe ocupar también un lugar central”, añade Chams.

Por su parte, Diego Monsalve, director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar comenta que en este día recordamos la partida de una de las voces más representativas de la poesía colombiana y caribeña, cuyo legado literario continúa inspirando a nuevas generaciones de mujeres escritoras.

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“En este contexto, la jornada literaria adquiere un significado especial al realizarse en la biblioteca que lleva su nombre, un espacio que honra su memoria como símbolo de sensibilidad, pensamiento y creación literaria en el Atlántico”, expresa Monsalve.

¿Museo para Meira?

En diciembre de 2024 se aprobó, por parte de la Asamblea, la compra de la casa de la poetisa con fin de convertirla en un museo que resguarde su obra, así como en la escuela de artes populares del Atlántico.

No obstante, hasta el momento, no se ha dado a conocer la hoja de ruta que permita seguir exaltando el legado de esta poetisa.

“El mejor homenaje a Meira no es únicamente leer sus poemas. Es continuar su obra: trabajar por una ciudad donde la literatura, el arte y el pensamiento vuelvan a ser parte esencial de la vida colectiva. Porque en su ejemplo permanece una certeza: las ciudades que cultivan el espíritu son las que verdaderamente perduran”, sostiene Ricardo Chams.

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