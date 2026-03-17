El mundo del entretenimiento en América Latina vuelve a estar en el centro de la conversación tras conocerse nuevos detalles sobre la vida sentimental del presentador venezolano Frederik Oldenburg y la actriz barranquillera Carmen Villalobos, de 39 años.

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Luego de que se confirmara su mediática relación, que se extendió por cerca de tres años, han comenzado a circular versiones que apuntan a que el actual conductor de Exatlón Estados Unidos ya habría pasado la página en el plano amoroso. Según estos rumores, Oldenburg habría iniciado un nuevo capítulo sentimental con una mujer de origen europeo.

Asimismo, la información fue revelada por la periodista de entretenimiento Mandy Fridmann, quien aseguró que la mujer que habría “conquistado el corazón” del presentador sería una joven eslovena.

Por otro lado, los detalles sobre su nombre y ocupación se han manejado con discreción, la noticia se ha difundido rápidamente en redes sociales, donde seguidores de la expareja buscan explicaciones sobre este giro inesperado en la vida del venezolano.

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Las versiones sobre la ruptura comenzaron a tomar fuerza el pasado 27 de enero, luego de que un video publicado en redes sociales despertara sospechas entre los seguidores de Villalobos. Horas más tarde, el medio People en Español confirmó que ambos habrían decidido tomar caminos separados, aunque sin revelar los motivos.

Sin embargo, las señales de un distanciamiento ya venían generando comentarios desde semanas atrás, especialmente por la ausencia de publicaciones conjuntas, lo que ahora parece tomar mayor sentido con la aparición de esta nueva figura en la vida del presentador.

Hasta el momento, ni Oldenburg ni Villalobos se han pronunciado oficialmente para confirmar o desmentir la información. No obstante, fuentes cercanas al entorno del venezolano aseguran que, a sus 39 años, estaría enfocado en esta nueva etapa personal.

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Por su parte, la actriz barranquillera, continúa activa en sus proyectos profesionales y mantiene una actitud positiva en sus redes sociales.