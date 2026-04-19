La actriz barranquillera Carmen Villalobos publicó este domingo varios mensajes conmovedores en las ‘historias’ de su cuenta de Instagram por la trágica muerte de tres personas en medio del rodaje de una de las escenas de la cuarta temporada de la popular serie ‘Sin senos sí hay paraíso’.

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Villalobos confesó que las últimas horas han sido muy tristes “en medio de una alegría”, refiriéndose al galardón a ‘Mejor Actriz Protagónica’ que recibió la noche del sábado en la ceremonia de premiación de los premios India Catalina en Cartagena.

“Solo les puedo decir que cuando estamos en un proyecto todos nos volvemos familia. Compartimos más con nuestros compañeros de grabación que con nuestros seres queridos. Son muchas horas diarias viviendo el día a día en un set, bailando, echando chistes, gozando mientras trabajamos en lo que amamos!”, escribió.

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La actriz sostuvo que para ella ha sido muy difícil asimilar todo lo que pasó. “Como lo dije anoche, mis pensamientos están con las familias que en este momento perdieron a su ser querido y le pido a Dios mucha fortaleza para cada uno de ellos”, dijo.

Como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18 años, fueron identificados los miembros del equipo que murieron en medio de este confuso ataque.

Mientras que la tercera persona muerta, que sería el atacante, fue identificada de manera preliminar como Eider Hurtado Varón, nativo de Santa Rosa, sur de Bolívar.

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Sobre Nicolás, Carmen Villalobos dijo que siempre tuvo “la mejor actitud y energía” en el espacio laboral.

“Siempre te recordaré como lo que eras, un ser llenito de luz, buena vibra, energía positiva y un alma hermosa... Gracias por el tiempo compartido, por los abrazos y las sonrisas al llegar al set! Te vamos a extranar muchísimo”, publicó.

Y de Henry detalló que se desempeñaba como “conductor de un camión de producciones” y contó que a él no alcanzó a conocerlo.

“Como muchos otros, Henry era uno de los ‘invisibles’ del set. De esos que casi nadie ve, pero sin los cuales nada funciona. Se levantaba todos los días dos horas antes que el resto del crew para tener el camión listo, y muchas veces terminaba su jornada una o dos horas después que todos. Pasaba horas eternas en carretera, enfrentando riesgos que pocos dimensionan, solo para que cada jornada saliera adelante”, destacó.

¿Qué pasó en el set de grabación de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

El general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que el hecho sucedió en la localidad Santa Fe, en el sector del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, donde varias personas participaban en el rodaje del producto audiovisual.

De acuerdo con la exposición del alto oficial, un hombre habría agredido con cuchillo a una persona, en medio de una discusión, y terceros intervinieron en “defensa de la víctima”.

Una versión de la tragedia que hoy manejan las autoridades y es que investigada estaría asociada a una discusión por unos parqueaderos cercanos al set de grabación.

Al parecer, el hombre que cuidaba los espacios para los vehículos entró en discusión con los empleados de la productora y, en medio del acto de intolerancia, sobrevino el ataque con elementos cortopunzantes.

En la reyerta también habrían intervenido algunos allegados a Hurtado Varón, quienes, posteriormente, fueron capturados, según lo manifestado por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.