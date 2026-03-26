Se dieron a conocer los nominados a la edición 42 de los Premios India Catalina que reconocen lo mejor de la industria audiovisual en Colombia.

De las 63 categorías que serán definidas el próximo 18 de abril en la Plaza de la Aduana de Cartagena de Indias, hay una producción que destaca y partirá como la gran favorita. Se trata de la serie La vorágine, producida por el canal regional Telecafé y Quinto Color, que obtuvo 23 nominaciones, incluyendo los apartados principales como Mejor serie de ficción, Mejor dirección o Mejor libreto.

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En esta edición, el proceso de nominación ha sido realizado por los Miembros Acreditados de la industria con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa.

“Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los Miembros Acreditados de la industria. Este ejercicio contó con la auditoría de la firma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso”, explicó la organización a través de un comunicado de prensa.

La vorágine es una serie que el año pasado se emitió por todos los canales regionales y actualmente está alojada en la plataforma de streaming HBO Max. Está inspirada en la novela escrita por el huilense José Eustasio Rivera y es considerada como una verdadera obra maestra de la literatura nacional.

La trama expone la explotación laboral durante la fiebre del caucho, el choque entre el hombre y la naturaleza, y las complejidades de un país en transformación.

La historia del poeta Arturo Cova, Alicia, Narciso Barrera y todos aquellos que hacían parte de esta novela, que ha sido más bien una radiografía de Colombia, quedo muy bien contada en formato audiovisual, siendo bien recibida por la crítica y ahora ha obtenido el mayor número de nominaciones en los premios más prestigioso de nuestro país.

A través de 8 capítulos y producida por Quinto Color, esta serie rodada en Bogotá, los Llanos Orientales y la selva Amazónica, cuenta cómo en un tiempo marcado por la violencia, en el que un caballo valía más que la opinión de una mujer, en un país encontrando riqueza a través de la explotación de sus recursos naturales, Alicia decide huir de un matrimonio arreglado con un acaudalado hombre mayor, convencida por el poeta Arturo Cova que lejos de la prisión que representa la familia, la justicia y Bogotá, pueden vivir su historia de amor en libertad.

A partir de entonces, juntos inician una aventura atravesando los Llanos Orientales y Casanare con el objetivo de llegar hasta el Vichada, un lugar “paradisiaco” idealizado con todos los lujos que la fiebre del caucho promete a vaqueros y habitantes de la región.

El elenco de la serie incluye actores de reconocida trayectoria como Juan Pablo Urrego (Arturo), la caleña Viviana Serna (Alicia), Marlon Moreno, Majida Issa, Nelson Camayo, Nicole Santamaría, Diego Vásquez y más.

Una barranquillera

La actriz barranquillera Carmen Villalobos, quien en 2003 saltó a la fama por la serie Sin senos no hay paraíso, ha sido nominada en dos categorías por su papel de Sonia Laborda en la serie de Netflix La huésped.

Cortesía Netflix

La intérprete de 39 años disputará el apartado a Actriz protagónica en el que se enfrentará a Carolina Gómez de la serie Estado de fuga 1986, Francisca Estévez de La primera vez, Verónica Orozco de Simplemente Alicia y Viviana Serna de La vorágine.

Además ha sido postulada en la categoría Actriz favorita del público en la que a través de votaciones en la página web premiosindiacatalina.com, allí se medirá ante Ana María Orozco de Betty la fea, Juana Acosta de Medusa, Majida Issa de La vorágine y Carolina Gómez de Estado de Fuga 1986.

““Me siento muy emocionada con esta nominación tan esperada”, dijo Villalobos, quien consideraba este reconocimiento en la categoría protagónica una meta personal y profesional muy anhelada. “Crear e interpretar a Sonia fue un trabajo hecho con conciencia, junto a profesionales de la salud mental; la construcción del personaje fue pesada y retadora, pero todo se realizó desde el corazón”, dijo Villalobos.

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La plataforma Netflix también está metida en la disputa con las series Estado de fuga 1986, con la que obtuvo 12 nominaciones, mientras que con Delirio obtuvo 11. En el sistema público sobresale RTVC con 17 nominaciones y Teleantioquia con 15.