El audiovisual colombiano ya tiene a sus mejores nombres. Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan su legado de reconocer la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana y en la noche del martes dieron a conocer sus nominados, con ‘La Vorágine’ como mayor candidata con 23 nominaciones.
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En esta edición, el proceso de nominacion ha sido realizado por los Miembros Acreditados de la industria con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa.
Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los Miembros Acreditados de la industria. Este ejercicio contó con la auditoría de la firma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso.
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Mejor Serie de Ficción
- Delirio - Tis Studios/Netflix
- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- La Huésped - CMO Studios/Netflix
- La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
- Ciudadano Extranjero - Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC
- Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- El joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
- Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime
- Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
- Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Dirección de Ficción
- Carlos Moreno, Claudia Pedraza - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Julio Jorquera y Rafael Martinez - Delirio - Tis Studios/Netflix
- Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- Víctor Quesada - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
Mejor Libreto de Ficción
- Ana Maria Parra - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Andrés Burgos y Verónica Triana - Delirio - Tis Studios/Netflix
- César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia - Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.
- Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
- Miguel Ángel Baquero - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz Protagónica
- Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix
- Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
- Verónica Orozco - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix
- Viviana Serna - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor Protagónico
- Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- Jason Day - La Huésped - CMO Studios/Netflix
- John Alex Toro - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
- José Restrepo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Juan Pablo Raba - Delirio - TIS Studios/Netflix
- Juan Pablo Urrego - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz de Reparto
- Consuelo Luzardo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
- Conny Camelo - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix
- Margalida Castro - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
- Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix
- Tata Ariza - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor de Reparto
- Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Julián Arango - Betty La Fea - La Historia continúa S2 - Estudios RCN/Amazon Prime
- Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix
- Ramiro Meneses - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
Actriz o Actor revelación del año
- Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
- Juliana García - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
- Karen Lizardi - Proyecto Final - Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC
- Laura Pérez Montaña - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
- Nicolás Santa - El Joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC