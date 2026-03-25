El audiovisual colombiano ya tiene a sus mejores nombres. Los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan su legado de reconocer la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana y en la noche del martes dieron a conocer sus nominados, con ‘La Vorágine’ como mayor candidata con 23 nominaciones.

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En esta edición, el proceso de nominacion ha sido realizado por los Miembros Acreditados de la industria con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa.

Las producciones y talentos Prenominados fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los Miembros Acreditados de la industria. Este ejercicio contó con la auditoría de la firma JAHV McGregor, asegurando transparencia e integridad en cada fase del proceso.

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Mejor Serie de Ficción

Delirio - Tis Studios/Netflix

Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

La Huésped - CMO Studios/Netflix

La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

Mejor Miniserie o Serie Corta

Ciudadano Extranjero - Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

El joven de la foto - Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Manes S3 - Estudios RCN/Amazon Prime

Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

Carlos Moreno, Claudia Pedraza - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Julio Jorquera y Rafael Martinez - Delirio - Tis Studios/Netflix

Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Víctor Quesada - Milo y yo - Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Mejor Libreto de Ficción

Ana Maria Parra - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Andrés Burgos y Verónica Triana - Delirio - Tis Studios/Netflix

César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia - Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia.

Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

Miguel Ángel Baquero - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz Protagónica

Carmen Villalobos - La Huésped - CMO Studios/Netflix

Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

Verónica Orozco - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

Viviana Serna - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor Protagónico

Emmanuel Restrepo - La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

Jason Day - La Huésped - CMO Studios/Netflix

John Alex Toro - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

José Restrepo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Juan Pablo Raba - Delirio - TIS Studios/Netflix

Juan Pablo Urrego - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actriz de Reparto

Consuelo Luzardo - Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

Conny Camelo - Simplemente Alicia - Estudios RCN/Netflix

Margalida Castro - Sin Justa Causa - Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Paola Turbay - Delirio - TIS Studios/Netflix

Tata Ariza - La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Mejor Actor de Reparto

Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Julián Arango - Betty La Fea - La Historia continúa S2 - Estudios RCN/Amazon Prime

Juan Pablo Urrego - Delirio - TIS Studios/Netflix

Ramiro Meneses - Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Actriz o Actor revelación del año