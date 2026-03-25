Los amantes de las Spice Girls manifiestan a diario su deseo de que sus integrantes vuelvan a juntarse al menos para una gira final. Hay dos noticias respecto a este tema una de las integrantes quiere que se cumpla, pero la reunión no está cerca de concretarse.

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Se trata de Mel B, quien volvió a expresar su deseo de que el icónico grupo femenino se vuelva a reunir para una gira mundial. Dijo que “en un mundo perfecto”, el grupo ya estaría recorriendo el mundo.

La artista reiteró su entusiasmo por volver a los escenarios junto a Victoria Beckham, Melanie C, Geri Halliwell-Horner y Emma Bunton. Todo esto cuando este año se celebra el 30º aniversario de la banda,

“Siempre soy la que dice: ‘Sí, vamos a salir de gira’”, aseguró Mel B. Sin embargo, reconoció que, por ahora, ese esperado regreso “no está sucediendo”.

Ya la cantante había manifestado su postura en 2025, cuando indicó que estaba “siempre dispuesta” a retomar la carretera con sus compañeras.

La esperanza para los seguidores del grupo femenino va creciendo porque justo las declaraciones de Mel B coinciden, según NME, con las recientes palabras de Melanie C, quien la semana pasada descartó una gira de reunión en 2026, aunque dejó abierta la posibilidad de algún tipo de celebración futura.

Hay que recordar que la última vez que las cinco integrantes de las Spice Girls se presentaron juntas fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Más recientemente, en 2024, sorprendieron con una breve presentación en la fiesta de cumpleaños número 50 de Victoria Beckham. En 2019 realizaron una gira de reunión sin la participación de Beckham.

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