El cantante Peso Pluma vuelve a ser tendencia, esta vez no por un lanzamiento musical, sino por un momento captado durante uno de sus conciertos en Estados Unidos que generó inquietud entre sus seguidores.

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El hecho ocurrió en medio de su actual gira internacional, ‘Dinastía Tour 2026’, con la que recorre distintas ciudades como parte de la promoción de su más reciente proyecto discográfico. Sin embargo, un fragmento de video de pocos segundos fue suficiente para encender las alarmas en redes sociales.

El video viral de Peso Pluma que desató especulaciones en redes sociales

En las imágenes que circulan en plataformas digitales, se observa al artista sobre el escenario en una posición poco habitual: inclinado hacia adelante, con los brazos suspendidos y sin una interacción evidente con el público en ese instante.

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La escena llamó la atención de inmediato y dio paso a múltiples interpretaciones. Algunos usuarios cuestionaron si se trataba de un problema físico o de agotamiento, mientras que otros fueron más allá y plantearon hipótesis sobre su estado de salud.

No obstante, el mismo video muestra cómo Tito Double P, quien participa en el proyecto musical junto a Peso Pluma, se acerca para interactuar con él. Segundos después, el intérprete retoma su postura habitual y continúa el espectáculo sin interrupciones visibles.

El episodio se produce en medio del lanzamiento de su más reciente álbum, Dinastía, un trabajo colaborativo con Tito Double P bajo el concepto “Dinastía by Peso Pluma & Friends”.

Este proyecto busca consolidar la proyección internacional del artista dentro del regional mexicano, un género que ha ganado visibilidad global en los últimos años.

Así reaccionaron los fans de Peso Pluma a su polémica presentación en EE. UU.

Tras la difusión del video, las opiniones entre seguidores y usuarios han sido diversas. Un sector considera que el comportamiento podría estar relacionado con el desgaste físico propio de una gira exigente, marcada por constantes desplazamientos y presentaciones.

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Otros, en cambio, restan gravedad al episodio y sugieren que pudo tratarse de un instante puntual dentro del show o incluso de un recurso escénico. La falta de información oficial ha contribuido a que las interpretaciones continúen abiertas.

Hasta el momento, Peso Pluma no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

¿Peso Pluma se presentará en México durante su gira ‘Dinastía Tour 2026’?

Mientras continúa su recorrido por Estados Unidos, no se han confirmado fechas de presentaciones en México, lo que ha generado inquietud entre sus seguidores en su país de origen.

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Algunas versiones señalan que esta ausencia podría estar vinculada a recientes debates sobre restricciones a contenidos musicales relacionados con la apología del delito, temática presente en parte del repertorio del artista. Sin embargo, no existe confirmación oficial al respecto.