Barrio Abajo se prepara para vivir una experiencia artística fuera de lo común. La Fundación Sinergía Artística y La Esquina de Abajo presentan el I Festival de Artes Vivas en Barrio Abajo, una apuesta inédita que convierte cada rincón en una experiencia escénica y al espectador en parte activa de la obra.

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El próximo sábado 28 de marzo, desde las 5:00 p.m., La Esquina de Abajo será el epicentro de una jornada donde el arte sucede en tiempo real. Sin pantallas, sin filtros y sin repetición: solo cuerpo, acción, ritmo y respiración compartida.

La programación reúne a 10 artistas locales y nacionales en un encuentro donde convergen tres lenguajes: circo contemporáneo, performance y música en vivo. Cada propuesta dialoga con el público, creando una experiencia inmersiva en la que lo cotidiano se resignifica.

El evento está abierto a todo público. Los niños menores de 8 años ingresan gratis y los menores de 18 años podrán asistir hasta las 8:00 p.m.

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Reconocido por su tradición artística y espíritu bohemio, este sector histórico de Barranquilla se reafirma como un territorio vivo para la creación contemporánea. Desde La Esquina de Abajo, como semillero cultural, y la Fundación Sinergía Artística, como articuladora de procesos comunitarios, este festival marca el inicio de una plataforma que busca posicionar a la ciudad como referente de las artes vivas en el Caribe colombiano.