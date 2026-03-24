El próximo 27 de marzo a las 5:00 p. m., la ciudad vivirá un encuentro íntimo con la palabra y la memoria: un recital poético protagonizado por mujeres, en el marco de las múltiples fechas que atraviesan este mes —el Día Internacional de la Mujer, el Día Mundial del Agua, el Día de la Poesía y otras conmemoraciones que invitan a pensar la vida desde lo humano y lo esencial.

Este recital nace como un gesto de reconocimiento: las mujeres que hoy escriben lo hacen sobre el camino abierto por otras. Voces que resistieron, que nombraron cuando no era posible, que sostuvieron la palabra incluso en el silencio impuesto. Hoy, esas huellas continúan en nuevas y diversas formas de decir.

El evento es organizado por María Teresa Amaya Clavijo, Rosiris Viana Mercado y Dina Luz Pardo Olaya, quienes convocan a un grupo de mujeres poetas para compartir sus textos en una experiencia cercana y viva.

Participarán las poetas: María del Castillo Sucerquia, Mirian Díaz, Vannesa Dacarett, Adelai​da Salcedo, Patricia Iriarte, Nora Carbonell, Yajaira Pinilla, Astrid Pedraza, Rosa Herrera, Gabriela Arango y Dina Luz Pardo Olaya.

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La cita será en una casona del tradicional barrio El Prado (Cra 50 con calle 66, esquina), un lugar restaurado recientemente y cuyo entorno ha sido recuperado por la Alcaldía de Barranquilla. En este mismo espacio, artistas ganadores del Portafolio de Estímulos han dejado su huella a través de un mural que dialoga con la memoria del lugar, convirtiéndolo en un escenario cargado de significado.

El recital se realizará en el patio de la casa, bajo la sombra de un árbol de mango, en una atmósfera íntima donde la poesía se comparte sin distancia.

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Quienes deseen asistir podrán hacerlo mediante inscripción previa. Los cupos son limitados, por lo que se habilitarán contactos vía WhatsApp para reservar su lugar.

Este encuentro es una forma de habitar la ciudad desde la palabra, de honrar a quienes abrieron camino y de seguir pronunciando el mundo desde la voz de las mujeres.