La televisión colombiana presenta una nueva apuesta por la naturaleza y la cultura con ‘Antes de la nieve’, una producción de Caracol Televisión que busca visibilizar la importancia de los páramos en el país.

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Este especial, que cuenta con el respaldo de Bavaria, combina ciencia, arte y narrativa para acercar a los espectadores a uno de los ecosistemas más valiosos del mundo.

También el documental reúne al cantante Andrés Cepeda y al naturalista Mateo Hernández, quienes recorren los páramos mientras construyen una experiencia sensorial.

A lo largo del viaje, Cepeda encuentra inspiración en los sonidos del entorno para crear una composición musical, mientras Hernández comparte su conocimiento y su conexión personal con estos territorios.

Y es que Colombia alberga la mayor cantidad de páramos del planeta, espacios fundamentales para el equilibrio ambiental. Estos territorios no solo resguardan una gran biodiversidad, sino que también son esenciales para la producción de agua.

Asimismo, el documental propone una mirada cercana a estos paisajes, destacando su belleza, su fragilidad y la necesidad de protegerlos.

Dirigido por Alessandro Angulo y producido por Laberinto Producciones, el proyecto se enfoca en contar historias que conecten con la identidad del país.

‘Antes de la nieve’ se emitió el pasado lunes 23 de marzo en la programación de Noticias Caracol y lo puede conseguir en Caracol Play.