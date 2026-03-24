Disney emocionó a sus fanáticos con el lanzamiento del tráiler de la versión live-action de la película ‘Moana’. La cinta es protagonizada por Catherine Lagaʻaia (Moana) y Dwayne Johnson, quien le dará vida al famoso semidiós Maui.

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Ahora los seguidores de esta historia podrán dar un primer vistazo a esta aventura en la que presentan la majestuosa isla y a los habitantes de Motunui; al semidiós Maui, capaz de transformarse; a la imponente tribu de Kakamora; y a Lagaʻaia como la exploradora Moana, quien canta la poderosa frase «Yo soy Moana».

Disney/Disney Moana in Disney's live-action MOANA. Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

En el elenco también se encuentran a John Tui, originario de Auckland, Nueva Zelanda, en el papel del padre de Moana, el jefe Tui; a Frankie Adams, samoano-neozelandés, quien interpreta a Sina, la madre de Moana; y a Rena Owen, de Bay of Islands, Nueva Zelanda, como la abuela Tala de Moana.

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Disney/DISNEY Dwayne Johnson as Maui in Disney's live-action MOANA. Photo courtesy of Disney. © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

En la nueva versión de live-action, Moana responde al llamado del océano y, por primera vez, viaja más allá del arrecife de su isla de Motunui con el famoso semidiós Maui en un viaje inolvidable para devolver la prosperidad a su pueblo.

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Disney/DISNEY (L-R) Catherine Laga'aia as Moana and Pua in Disney's live-action MOANA. Photo courtesy of Disney. © 2026 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

La película está dirigida por Thomas Kail, ganador del Emmy® y del Tony® (“Hamilton”); producida por Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda; y cuenta con la producción ejecutiva de Thomas Kail, Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien prestó su voz a Moana en las películas animadas ‘Moana’ y ‘Moana 2’.

El público podrá disfrutar de ‘Moana’ en los cines de Estados Unidos a partir del 10 de julio de 2026.