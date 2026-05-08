A sus 26 años, Miguel Buitrago ha convertido una compleja condición congénita en un mensaje de resiliencia y amor por la vida.

J Balvin y Ryan Castro lanzan ‘Omerta’, su primer álbum colaborativo

Netflix lanza el tráiler y arte principal de JAMES, la serie documental sobre la vida del ’10′ colombiano

Mhoni Vidente compartió las predicciones zodiacales para este viernes 8 de mayo de 2026

Conocido en redes sociales como “Media vida”, el joven reveló en una entrevista que vive únicamente con el funcionamiento parcial de su corazón, situación que ha marcado cada etapa de su existencia.

Miguel explicó que solo tiene activo un ventrículo y una aurícula, lo que limita la oxigenación de su cuerpo y afecta sus actividades cotidianas. Incluso aseguró que puede permanecer pocas horas sin oxígeno antes de presentar síntomas como mareos, náuseas y fuertes dolores de cabeza.

Durante su participación en el podcast Relatos al Límite, recordó que pasó gran parte de su infancia sin comprender completamente su diagnóstico. Con el tiempo, además de enfrentar problemas de salud, tuvo que lidiar con comentarios hirientes y episodios de bullying durante su etapa escolar.

“Yo sabía que tenía algo, pero no sabía qué tenía”, dijo. Por eso por su condición decidió reinventarse en las redes sociales porque no podía trabajar.

El creador de contenido también reveló que ha sido desahuciado en tres ocasiones y que una cirugía por peritonitis estuvo a punto de costarle la vida. A pesar de ello, decidió reinventarse luego de encontrar dificultades para acceder a oportunidades laborales debido a su condición médica.

“Que sean felices, que amen con locura y que siempre recuerden que la vida es bella, así sea a medias”, dijo.

Blake Lively aún reclama a Baldoni una compensación millonaria

Las redes sociales se convirtieron entonces en el espacio donde comenzó a compartir su experiencia, conectar con miles de personas y construir una comunidad inspirada por su historia. Miguel utiliza sus plataformas para transmitir un mensaje centrado en vivir el presente y valorar cada momento.

Miguel ahora tiene 52 mil seguidores en Instagram y ahí comparte toda su vida y su paso a paso. También estudia actuación y da charlas motivacionales.