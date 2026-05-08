Viajar al Mundial de Fútbol 2026 se perfila como una alternativa más asequible para los hinchas colombianos desde el punto de vista económico.

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La reciente caída del dólar frente a los niveles registrados hace cuatro años ha generado un alivio importante en los costos del viaje. En total, acompañar a la Selección Colombia en sus tres compromisos iniciales del torneo podría costar alrededor de un 23 % menos, lo que representa un ahorro cercano a los $7,8 millones por persona.

De acuerdo con estimaciones citadas por La República, esta variación se explica por una tasa de cambio que actualmente se ubica cerca de los $3.700, muy por debajo de los valores previos al Mundial de Catar 2022, cuando el dólar llegó a superar los $4.800 semanas antes del evento.

Con la Copa del Mundo que se realizará en Canadá, México y Estados Unidos desde el 11 de junio y el estreno de Colombia previsto para el 17 de junio tras ocho años sin participación, el panorama financiero del viaje cambió de manera significativa.

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El gasto promedio para seguir a la Tricolor en la fase de grupos se estima hoy en $26,2 millones, mientras que en el ciclo anterior habría superado los $34 millones bajo una tasa de cambio más alta.

Cifras recopiladas a partir de la plataforma Despegar y difundidas por La República evidencian reducciones en rubros como tiquetes aéreos, alojamiento, alquiler de vehículos y entradas a los estadios.

Agencia EFE

Las agencias de viaje han empezado a diseñar paquetes que optimizan las conexiones entre Ciudad de México y Guadalajara, sedes de los dos primeros encuentros del equipo colombiano.

Asimismo, se priorizan trayectos eficientes y experiencias complementarias en ambas ciudades. Nicolás Posse, Regional Business Development South America de Civitatis, explicó a Portafolio que “Ciudad de México y Guadalajara ofrecen dos maneras distintas de vivir el Mundial. La primera conecta con la historia y la magnitud del torneo; la segunda, con la tradición y la identidad local. Diseñar un buen itinerario permitirá que los viajeros disfruten no solo los partidos, sino también todo lo que ofrece el destino”.

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El partido inaugural de Colombia ante Uzbekistán en Ciudad de México, programado para el miércoles 17 de junio, ilustra el impacto de la nueva tasa de cambio en los costos. Un vuelo Bogotá–Ciudad de México cuesta cerca de $1,36 millones, frente a los $1,7 millones estimados en el ciclo mundialista anterior.

En hospedaje, dos noches para esa fecha se ubican alrededor de $2,4 millones, con una reducción de más de $700.000 frente a Catar 2022. El alquiler de vehículo diario ronda los $311.327, también con una disminución frente a años anteriores, y la entrada al estadio se sitúa cerca de $2,3 millones, con una baja cercana a los $694.000.

Para el segundo compromiso, ante la República Democrática de El Congo en Guadalajara, la tendencia se mantiene. El traslado aéreo entre ambas ciudades mexicanas cuesta aproximadamente $496.640, inferior al valor de referencia previo.

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El hospedaje en esta sede se ubica en $2,3 millones por persona, el alquiler de carro en $259.000 diarios y la boleta para el partido en torno a $1,8 millones, con reducciones frente a la edición anterior.

El tercer encuentro frente a Portugal en Miami es el de mayor impacto en entradas, con valores de reventa que pueden alcanzar los $10,8 millones. Sin embargo, incluso en este caso se registra un ahorro frente a 2022, cuando el costo habría sido mayor en cerca de $3,2 millones.

El trayecto Guadalajara–Miami se estima en $1,5 millones, mientras que el alojamiento ronda los $2,3 millones y el alquiler de vehículo cerca de $274.244, todos con disminuciones frente a referencias anteriores.

En general, la baja del dólar ha influido de manera directa en todos los componentes del viaje: transporte, hospedaje, alimentación y entradas, lo que ha impulsado la demanda de paquetes turísticos y la creación de rutas específicas para los aficionados.

A esto se suman actividades turísticas complementarias en México, como visitas a Teotihuacán, la Basílica de Guadalupe y Coyoacán en Ciudad de México, además de recorridos por el lago de Chapala y Ajijic en la zona de Guadalajara, ligados a la cultura local y la tradición del tequila.

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Desde el ámbito financiero, Jairo Andrés Uribe Rodríguez, fundador de Planeación Financiera Colombia, advirtió que la planeación es clave para evitar dificultades posteriores. Según dijo a Portafolio, “El verdadero tema está en la planeación financiera para completar el viaje. Hay gente que calcula únicamente vuelos y entradas, pero se les olvida hospedaje, transporte interno, alimentación, seguros, impuestos y, por lo general, se les olvida un fondo para imprevistos”.

También insistió en evitar sobreendeudarse para vivir la experiencia, señalando que el problema no es asistir al Mundial, sino las consecuencias financieras posteriores.

La cercanía de las sedes, especialmente en México, junto con mejores rutas aéreas y menor distancia frente a Catar, ha aumentado el interés de viajeros en toda la región.

Además, Posse añadió que “para los viajeros latinoamericanos, el Mundial 2026 abre una oportunidad distinta: vivir el fútbol en destinos más cercanos, con una logística más favorable en tiempo, desplazamientos y presupuesto frente a la edición anterior”.

Finalmente, el dólar cerró recientemente en $3.706,27, según el reporte del 7 de mayo, lo que ha sido un factor determinante para que el viaje resulte más económico que en 2022.

En total, acompañar a la Selección Colombia en sus tres partidos de la fase inicial tendría hoy un costo aproximado de $26,2 millones por persona, frente a los más de $34 millones estimados en Mundial de Catar 2022.