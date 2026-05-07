El liderazgo, la capacidad de adaptación y los desafíos de dirigir en tiempos de cambio fueron protagonistas en el conversatorio ‘El perrenque del empresario’, desarrollado durante el segundo día de Perrenque Creativo 2026.

El espacio fue moderado por la directora de EL HERALDO, Erika Fontalvo Galofre y tuvo como invitado a René Puche, presidente Grupo EVO, quien compartió reflexiones sobre su trayectoria internacional, el valor de la resiliencia y la importancia de construir equipos sólidos en medio de contextos empresariales cada vez más complejos.

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Durante la conversación, Fontalvo presentó a Puche como un ejecutivo marcado por la experiencia global, tras haber trabajado en distintos continentes y culturas, una trayectoria que según señaló, también ha estado acompañada de desafíos, decisiones difíciles y momentos de soledad propios del liderazgo.

“Cuando los líderes brillan parece que todo fuera sencillo, pero detrás hay enormes dificultades”, expresó la directora de EL HERALDO al abrir el panel.

El “perrenque” como fuerza para resistir

Uno de los conceptos que atravesó toda la conversación fue precisamente el significado del “perrenque”, entendido no solo desde el mundo empresarial, sino como una fuerza interior capaz de sostener a las personas en medio de las adversidades.

Para René Puche, el perrenque representa energía, carácter y capacidad de resistencia frente a las dificultades personales y profesionales. “Es esa fuerza increíble que nos permite seguir adelante cuando todo parece derrumbarse”, afirmó.

Orlando Amador/Orlando Amador René Puche, presidente Grupo EVO.

El ejecutivo explicó que gran parte de su carrera internacional estuvo impulsada por la capacidad de soñar sin limitarse por la realidad inmediata. Recordó que, aunque trabajó en diferentes países y compañías, siempre mantuvo el deseo de regresar a Barranquilla y aportar desde su experiencia a la transformación de la ciudad y del entorno empresarial.

“Muchas veces somos nosotros mismos quienes nos ponemos los límites”, comentó durante el panel, al referirse a la importancia de pensar en grande y asumir riesgos.

Asimismo, destacó que la adaptación cultural fue una de las herramientas más importantes en su experiencia profesional, especialmente durante su paso por compañías multinacionales como Yara International, donde trabajó en distintos países de Europa y América Latina.

Liderazgo, ética y decisiones difíciles

Otro de los ejes de la conversación giró alrededor de la ética en el liderazgo y la responsabilidad de tomar decisiones que impactan personas, recursos y organizaciones enteras.

Frente a las preguntas de Erika Fontalvo sobre cómo equilibrar la presión empresarial con la integridad, Puche aseguró que la independencia y la transparencia son principios fundamentales para cualquier líder.

“He tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero siempre pensando en lo correcto. La presión constante que enfrentamos quienes lideramos compañías, especialmente en sectores donde convergen intereses públicos y privados, la confianza se construye manteniendo coherencia entre las decisiones y los valores personales”.

En ese sentido, insistió en que un líder debe entender que, incluso ocupando cargos de alta dirección, sigue estando al servicio de las organizaciones y de los equipos humanos que las sostienen.

Liderar el talento joven

Durante el conversatorio, Puche enfatizó en la importancia de rodearse de equipos sólidos y personas con la actitud adecuada para enfrentar entornos cambiantes. Para él, las habilidades técnicas pueden enseñarse, pero la disposición, la energía y la actitud son cualidades esenciales al momento de construir equipos de trabajo.

“Yo siempre he dicho que hay que contratar gente con la actitud correcta, y los desafíos que enfrentamos muchas compañías tras la pandemia, obligadas a acelerar procesos de transformación y adaptación, nos hizo entender que los líderes hoy están puestos a prueba diariamente debido a la velocidad con la que cambian los mercados, la tecnología y las dinámicas laborales”, afirmó.

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En medio de ese panorama, consideró que la flexibilidad dejó de ser una simple virtud para convertirse en una necesidad dentro de las empresas modernas.

El panel concluyó con una reflexión sobre el futuro del liderazgo empresarial y la necesidad de formar organizaciones más humanas, flexibles y capaces de adaptarse a un mundo en permanente evolución.