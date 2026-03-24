Durante años, en esta región nos vendieron una idea medio acomplejada. Que el talento del Caribe servía para ponerle sabor a las cosas, pero no necesariamente para estructurar industria. Como si aquí fuéramos buenos para animar el evento, pero no para diseñarlo. Buenos para la ocurrencia, pero no para la estrategia.

Y la verdad es que hace rato esa caricatura nos quedó chiquita.

Porque algo importante está pasando en el sector creativo del Caribe colombiano. Y no me refiero solamente a que haya más agencias, más productoras, más marcas interesadas en comunicar mejor o más jóvenes queriendo trabajar en publicidad, contenidos, diseño, audiovisual, medios o narrativa digital.

Me refiero a algo más serio. Estamos empezando a entender que la creatividad también es economía, empresa, tejido productivo y desarrollo.

Ya era hora.

Durante mucho tiempo este sector fue tratado como un adorno simpático del aparato económico. Como si la creatividad fuera el moño y no una parte del motor.

Pero hoy la conversación empieza a cambiar. Ya no se habla solo de inspiración. Se habla de impacto, de conexiones, de negocio, de formación y de cómo convertir el talento en una capacidad real para mover ciudad y región.

Ahí es donde Perrenque Creativo cobra sentido.

Porque Perrenque no nació para sumar otra agenda social. Nació para ayudar a ordenar una conversación que el Caribe necesitaba tener consigo mismo.

Por eso emociona tanto que este año crezca. Perrenque Creativo 2026 se realizará los próximos 6 y 7 de mayo en el Gran Salón de Comfamiliar Atlántico Sede Caribe, un aliado fundamental que le apuesta al desarrollo de la industria de eventos en el Caribe con una infraestructura moderna, tecnología de punta y condiciones para recibir encuentros sociales y corporativos de nivel internacional.

Y eso también hay que celebrarlo.

Que una entidad como Comfamiliar invierta en espacios así demuestra visión. Que entiende que los eventos no son relleno social ni simple protocolo corporativo. Son conocimiento, networking, turismo, reputación y desarrollo económico.

También da orgullo ver cómo el sector privado, los medios, Barranquilla y actores institucionales empiezan a coincidir en algo fundamental: apostarle a la creatividad no es un capricho, es una decisión inteligente de ciudad y de región. En esa conversación, además, EL HERALDO ha sido un gran aliado.

El Caribe creativo ya no está para pedir permiso. Está para crecer, conectarse mejor y demostrar que aquí no solo hay buenas ideas. Aquí hay con qué volverlas realidad.

Así que sí: toca meterle más Perrenque. Nos vemos el 6 y 7 de mayo.

@ortegadelrio_