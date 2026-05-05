Si te consideras una persona creativa o quieres llegar a serlo. Esta es tu señal.

Mañana miércoles y jueves, cuando se abran las puertas de Comfamiliar Atlántico Sede Caribe en Barranquilla, comenzará la segunda versión de “Perrenque Creativo”, el evento más grande del sector de las agencias, medios y empresas creativas del Caribe Colombiano.

No esperes solamente un evento de conferencias. Es la oportunidad para relacionarte y aprender a generar negocios con creatividad.

Perrenque nació el año pasado para algo necesario: mirarnos como sector, reconocernos como fuerza económica, crecer como industria, cruzar agendas y hacer negocios.

La creatividad de esta región tiene acento, calle, intuición y hambre. Pero también tiene método, estrategia, data y capacidad de competir afuera. Por eso este año el tema es Mentalidad Global.

No como frase bonita de brochure, sino como provocación directa. Si el Caribe ha exportado música, cultura, deporte y alegría, también puede exportar comunicación, marketing, contenido y pensamiento empresarial.

Por Perrenque pasarán voces que no llegan a decorar una agenda, sino a subirle el estándar. Francisco Samper, Catalina Sánchez, Karen Carvajalino, Michelle Char, Daniel Osorio, Paola Aldaz, Andrés Ortiz, Kenneth Siefken, Chechi Donado… y unos 30 conferencistas más que inspiran y destacan en marcas, agencias, medios, plataformas, cultura y empresa.

Y hay algo que vale decir sin rodeos: las mujeres no vienen de invitadas simbólicas. Vienen a dominar la conversación. Desde el marketing, la comunicación corporativa, el emprendimiento, la cultura y las plataformas digitales, su presencia confirma que el liderazgo femenino dejó de ser tendencia para convertirse en estructura. En Perrenque no se les abre un espacio. Ellas ya lo ocupan con criterio, resultados y visión.

Pero quizás la noticia más importante no estará en una diapositiva. Mañana también se anunciará el nacimiento formal del Gremio de las Empresas de Comunicación y Marketing del Caribe Colombiano. Eso cambia el tono. Ya no se trata solo de inspirarnos; se trata de organizarnos. De pasar del talento disperso a la industria articulada. De competir mejor, defender valor, construir estándares y sentarnos en la mesa donde toman decisiones.

Así que mañana métele Perrenque. Si estudias o trabajas en comunicación, marketing, publicidad, medios, eventos, contenidos, tecnología, academia o empresa, esta cita es contigo.

Entra a perrenque.com y separa las últimas boletas disponibles. Son patrocinadas. Es decir, gratis.

Espero que para cuando termines de leer esta columna, no se hayan acabado.

@ortegadelrio