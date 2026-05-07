Con una camiseta amarilla de tirantes y una falda azul con detalles que evocan los colores de Brasil, Shakira volvió a poner al mundo a hablar de fútbol y música. La artista barranquillera confirmó este jueves que será la voz de Dai Dai, la canción oficial de la FIFA World Cup 2026, en colaboración con el cantante nigeriano Burna Boy.

La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde compartió un pequeño adelanto del videoclip grabado en el mítico Estadio Maracaná, el cual será estrenado el próximo jueves 14 de mayo.

En las imágenes, Shakira aparece caminando sobre la cancha con un balón en la mano, luciendo un atuendo inspirado en la estética brasileña como top amarillo vibrante, falda azul corta y accesorios deportivos que recuerdan el ambiente festivo de los mundiales.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14/5. ¡Estamos listos!”, escribió la cantante, haciendo oficial un rumor que llevaba días creciendo entre fanáticos y medios internacionales.

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Semanas atrás, la cuenta oficial de la FIFA había llamado a Shakira “un ícono de la Copa Mundial”, mientras que la artista cambió su foto de perfil en Instagram por una imagen relacionada con Waka Waka (This Time for Africa), lo que muchos interpretaron como una pista.

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Ahora, la confirmación marca el regreso de la colombiana al escenario futbolero que ayudó a conquistar hace más de una década. En 2010, con “Waka Waka”, convirtió el Mundial de Sudáfrica en una fiesta global. Cuatro años después volvió a encender la pasión mundialista con ‘La La La’ (Brazil 2014) que aunque no fue el tema oficial sí lo interpretó en la final. Incluso antes, en el Mundial de Alemania 2006, interpretó ‘Hips Don’t’ Lie junto a Wyclef Jean durante la ceremonia de clausura.

La edición 2026 del torneo también tendrá un carácter histórico. Será la primera vez que una Copa del Mundo se dispute en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Además, contará con 16 ciudades sede y una expansión inédita de selecciones participantes.