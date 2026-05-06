Barranquilla suma una nueva apuesta a su creciente agenda gastronómica y cultural con la llegada de Deseo Helado Fest, un evento que busca transformar la manera en que se consume y se vive el helado en la ciudad. Más allá de una ruta de sabores, el festival propone una experiencia inmersiva donde cada creación cuenta una historia y despierta emociones inspiradas en la dualidad entre placer y virtud.

La iniciativa, que se desarrolla del 1 al 9 de mayo, nace como el primer festival dedicado exclusivamente al universo del helado en la ciudad, reuniendo a seis marcas locales y una propuesta conceptual inspirada en La Divina Comedia, la obra clásica del escritor italiano Dante Alighieri.

Detrás de esta experiencia están Mariana Gutiérrez, cofundadora y directora de arte y diseño; Daniela Muñoz, cofundadora y directora audiovisual; y David Britton, cofundador y director de marketing, quienes explicaron a EL HERALDO que la idea comenzó a gestarse hace casi un año con la intención de ofrecer algo distinto dentro del circuito de festivales gastronómicos.

“Identificamos que muchos festivales estaban ofreciendo prácticamente lo mismo: una vitrina para las marcas, pero sin una narrativa real. Nosotros quisimos llevar esto a otro nivel, darle un enfoque cinematográfico y una historia que conectara con las emociones de las personas”, explicó Britton.

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La inspiración surgió de La Divina Comedia, obra que recorre el infierno, el purgatorio y el paraíso como metáfora de los deseos humanos. Bajo esa premisa, cada heladería participante creó un producto exclusivo basado en un “deseo”, explorando conceptos como sensualidad, equilibrio, exceso, pureza y tentación.

“El festival no es solamente probar un helado. Es recorrer una historia, interpretar sabores y vivir una experiencia sensorial”, señaló Mariana Gutiérrez.

Uno de los diferenciales de Deseo Helado Fest es precisamente su narrativa audiovisual. A diferencia de otros eventos gastronómicos que suelen limitarse a promocionar el producto mediante fotografías, esta propuesta incorpora piezas audiovisuales con estética cinematográfica, efectos visuales (VFX), escenarios en 3D y personajes diseñados para representar la personalidad de cada creación.

“Queríamos que cada helado tuviera alma propia, una identidad. Todo está pensado como un universo visual y emocional”, añadió Daniela Muñoz.

Las marcas participantes fueron seleccionadas estratégicamente para ofrecer diversidad de formatos y sabores. En esta primera edición participan:

Ice Cream Dealer , con Perla Rosa

, con Salvaje Açaí , con Eclipse

, con Mulato Gelato , ubicado en Puerto Colombia, con Dulce Caricia

, ubicado en Puerto Colombia, con Narcobollo , con Bruma Dorada

, con Kekala Custom Paleta , con Aurora

, con La Gelateria, con Rosa Infinita

Cada propuesta fue diseñada exclusivamente para el festival y estará disponible solo hasta el 9 de mayo.

Entre las apuestas destacan helados de arroz con coco servidos dentro de un coco natural, paletas rellenas de pistacho y yogur griego, bases de açaí con frutos rojos y estrellas de carambola, así como opciones de gelatos sin azúcar para públicos que buscan alternativas más saludables.

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“Queríamos que hubiera un helado para cada tipo de persona, no solo en sabor, sino en experiencia”, comentaron los organizadores.

El festival está planteado como una ruta gastronómica. Los asistentes podrán recorrer distintos puntos de Barranquilla y Puerto Colombia para descubrir cada propuesta dentro de una misma dinámica de consumo, incentivando no solo la degustación sino también el movimiento por diferentes zonas de la ciudad.

Además de dinamizar el consumo, Deseo Helado Fest busca fortalecer la industria local de heladerías y abrir nuevas oportunidades para marcas emergentes.

Jesús Rueda

“Queremos que Barranquilla se apropie del helado como parte de su cultura gastronómica, que las marcas compitan creativamente y que exista una conversación alrededor de este producto, algo que todavía no se había construido”, afirmó Britton.

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Con una fecha estratégica que coincide con dos fines de semana —incluyendo puente festivo y vísperas del Día de la Madre—, el festival también se proyecta como un plan familiar y social.

La invitación está abierta para que barranquilleros y visitantes recorran la ciudad en busca de estas ediciones limitadas que, una vez termine el festival, desaparecerán del menú.

Más que un evento gastronómico, Deseo Helado Fest aterriza como una experiencia que une storytelling, cultura visual y sabor, consolidando a Barranquilla como una ciudad cada vez más interesada en experiencias creativas alrededor de la comida.