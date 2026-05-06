El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, recordó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única que tiene competencia para investigar al presidente de la República por posibles conductas indebidas.

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En declaraciones a medios, el jefe del Ministerio Público fue preguntado sobre un comentario lanzado recientemente por el presidente Gustavo Petro en un evento público que se podría considerar indebida participación en política.

Esto en el marco de la presentación por parte de la Procuraduría General de la Nación de la evolución de la ‘Paz Electoral’, con un enfoque pedagógico dirigido a evitar la “indebida participación en política” de los servidores públicos, en el marco de la elección presidencial.

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Eljach respondió que la calificación contra el jefe de Estado de indebida participación en política "tiene que hacerla la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única que tiene competencia para mirar las conductas del presidente. El procurador está por fuera de esa competencia".

Cabe recordar que el martes 5 de mayo, durante su intervención en un evento realizado en la Universidad Nacional de Bogotá, Petro mencionó que el programa de gobierno “se puede extender”, precisando que espera que sea en los próximos años.

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“Pero no me voy a meter en ese tema porque ya yo voy terminando mi periodo y entonces lo que hemos hecho es... No, pero el programa se puede extender, puede continuar. Espero”, sostuvo.

Gregorio Eljach explicó que si eso lo hiciera un alcalde o un gobernador sí actuaría la Procuraduría. “Habría que calificarla, hacer la investigación, darle la garantía del debido proceso, derecho a la defensa, derecho a la presunción de inocencia, aquí como es elección popular entonces doble conformidad para que al cabo de muchos meses se termine decidiendo si lo hizo con responsabilidad o no tenía responsabilidad”, indicó.

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Lamentó que la Procuraduría no pueda entregar resultados tan pronto como la ciudadanía reclama.

“La gente tiene hasta razón en exigir resultados más rápidos, casi inmediatos, pero eso es imposible. Pero sí tenemos que buscar la manera de hacer más rápido nuestro trabajo con las limitaciones que nos ponen las leyes, que vienen del año 2000, no son muy actualizadas y ahí tenemos una dificultad grande”, advirtió.