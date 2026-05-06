Los ánimos están caldeados en la Universidad Nacional de Colombia luego de la reciente visita del presidente Gustavo Petro a las instalaciones del claustro universitario, a tal punto que uno de sus docentes fue amenazado de muerte, según denunció el mismo profesor a través de sus redes sociales.

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En su cuenta de X, el profesor Diego Alejandro Torres Galindo denunció una serie de grafitis amenazantes que aparecieron a las afueras de su oficina en la universidad en los que se inscribía frases como: “Muerte al facho” y “fuera Torres”.

Hoy llego a mi oficina a la @UNALOficial y encuentro de nuevo amenazas en mi contra, todo por pedir un debate académico verdadero alrededor de lo que sucede en la Universidad Nacional, la de todos los colombianos. Quieren convertir a la UNAL en todo menos en un centro de… pic.twitter.com/eNkY0WrpGn — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) May 6, 2026

“Hoy (miércoles 6 de mayo) llego a mi oficina a la Universidad Nacional y encuentro de nuevo amenazas en mi contra, todo por pedir un debate académico verdadero alrededor de lo que sucede en la Universidad Nacional, la de todos los colombianos. Quieren convertir a la UNAL en todo menos en un centro de excelencia académica”, escribió el docente en su X junto a una fotografía y un video que dan cuenta de las intimidaciones.

Torres Galindo, miembro de la junta de la universidad y profesor desde 2012, indicó que debido a las amenazas este miércoles se verá en la obligación de no impartir clases. “A mis estudiantes les pido disculpas, hoy no me la siento para dar clases”.

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“Creemos en una UNAL deliberante, en donde venimos a ser convencidos con argumentos, no a ser intimidados para condenarnos al silencio. Es tiempo de saber más para temer menos, es tiempo de decir ¡no tenemos miedo!“, expresó a través de un video el físico.

Creemos en una @UNALOficial deliberante, en donde venimos a ser convencidos con argumentos, no a ser intimidados para condenarnos al silencio. Es tiempo de saber más para temer menos, es tiempo de decir ¡no tenemos miedo! pic.twitter.com/SlnMIQIlyt — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) May 6, 2026

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Públicos Docentes de la Universidad Nacional de Colombia (Atenea) expresó su rechazo a los actos violentos contra uno de sus miembros fundadores y extendió su apoyo al docente.

“Llama la atención que estas amenazas se den un día después de la visita del señor presidente de la república a la Sede Bogotá en la que sectores de la comunidad universitaria expresaron claramente su rechazo al llamado “proceso constituyente” y la manera como se ha desconocido la opinión mayoritaria de los claustros universitarios en contra de la actitud antidemocrática y autoritaria de este proceso”, manifestaron mediante un comunicado.

En ese sentido, expusieron que las amenazas contra el docente son contra todos los profesores del alma mater “que nos oponemos a la forma atropellada y vertical como se quiere imponer una mirada de la universidad de manera excluyente y contraria a los mínimos estándares de lo que se espera que sea el debate respetuoso en una institución como la Universidad Nacional de Colombia”.

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Por ello, le exigieron a las directivas de la universidad, en particular al Consejo Superior Universitario y a los líderes de la llamada mesa constituyente universitaria, a que se pronuncien “inequívocamente” en contra de este tipo de situaciones y protejan al profesor Diego Torres.

“Hacemos un llamado a la comunidad universitaria a que no permitamos que el debate académico sea reemplazado por el miedo, el odio y la violencia”, finalizaron.