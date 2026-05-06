Dos hombres de 19 y 21 años fueron capturados en el municipio de Itagüí tras ser señalados de distribuir panfletos con amenazas dirigidas a población venezolana.

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La acción la hicieron gracias a información suministrada por la comunidad y al seguimiento mediante cámaras de seguridad.

Asimismo, el operativo se llevó a cabo en el sector El Beneficio, en la vereda El Ajizal, donde las autoridades encontraron un total de 528 copias de un mensaje con contenido intimidatorio.

🚨 Capturados en #Itagüí por constreñimiento ilegal.



Mediante patrullaje y monitoreo, interceptamos a dos hombres que distribuían material intimidatorio en el sector El Beneficio. Incautamos 528 panfletos que buscaban generar zozobra.#Seguridad pic.twitter.com/InsiPXg8B4 — Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (@PoliciaMedellin) May 5, 2026

Según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, este material estaba siendo utilizado para generar temor y presionar a la población migrante en la zona.

El coronel Juan Sierra, subcomandante de la institución, indicó que la incautación representa un avance importante en las investigaciones contra estructuras delincuenciales que operan en la región. Además, destacó que los elementos recolectados serán clave para esclarecer otros casos similares.

Policía Nacional Panfletos amenazantes en Itagüí

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder por el delito de constreñimiento ilegal. De acuerdo con el reporte oficial, uno de ellos, de 21 años, ya tenía antecedentes como indiciado por tráfico de estupefacientes, hurto y el mismo delito por el que ahora es procesado.

👮‍♂️ Capturadas dos personas por constreñimiento ilegal mediante panfletos intimidatorios en #Itagüí. pic.twitter.com/S8bivChfTp — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 4, 2026

Las autoridades continúan adelantando operativos en diferentes sectores para frenar este tipo de acciones que afectan la seguridad y la convivencia, especialmente entre comunidades vulnerables.