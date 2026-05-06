La Contraloría informó este miércoles en un comunicado que el avance en la ejecución de los contratos del Ministerio de las TIC para la construcción de los Centros PotencIA es de solo el 2,09 %.

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Esto en medio de un seguimiento que inició el ente de control desde el 20 de enero pasado al Contrato Interadministrativo 1872 del 13 de septiembre del 2024 y sus contratos derivados.

Lo anterior, se lee, “como resultado de los riesgos advertidos en la vigencia 2025, los cuales señalaban, entre otros, irregularidades asociadas a atrasos en la ejecución, parálisis de obras desde noviembre de 2025, debilidades en la planeación contractual, deficiencias en la viabilización de predios y en la obtención de licencias de construcción”.

De esta forma, el organismo de control fiscal realiza seguimiento y vigilancia a los recursos por más de $234.399 millones, destinados a la construcción de estos espacios que buscan la reducción de la brecha digital, la implementación de infraestructura para tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, y la generación de capacidades digitales en las regiones.

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“Se detectaron atrasos significativos, suspensiones contractuales e incumplimientos en el proyecto que beneficiará a 7 millones de personas al año en todo el país”, alerta el boletín.

En total, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, ha desembolsado $4.056 millones a Findeter, recursos sobre los cuales esta entidad deberá rendir cuentas, explicó la Contraloría.