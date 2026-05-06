Desde el 28 de abril quedó en firme la Resolución 814 de 2026 con la cual el Ministerio de Salud reglamentó la prohibición de la experimentación, importación, fabricación de productos cosméticos ingredientes o combinaciones testeado en animales.

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“La presente resolución tiene por objeto reglamentar la prohibición de la experimentación, importación, exportación, fabricación y comercialización de productos cosméticos sus ingredientes o combinaciones de ellos, que sean objeto de prueba en animales”, se lee en el documento.

La medida cobija a todas las personas naturales o jurídicas involucradas en la cadena de suministro de cosméticos, incluidos los titulares e importadores paralelos de productos. “El Invima verificará el cumplimiento de esta declaración en todas las etapas de control sanitario y actuaciones administrativas. La ausencia de este documento resultará en el requerimiento de información o el rechazo del trámite”, precisó la entidad sanitaria.

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Por su parte, la Dirección de Cosméticos, Aceites, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica, dependencia del Invima, aseguró que los titulares e importadores paralelos deberán presentar una declaración de conformidad de primera parte (el nuevo requisito). “Esta será de manera voluntaria para todas las notificaciones sanitarias de productos cosméticos que hayan sido asignadas antes de la vigencia de la resolución 814 del 2026, pero obligatoria esta declaración cuando se vaya a presentar la renovación del código de notificación sanitaria”.

Asimismo, la declaración de conformidad de primera parte será obligatoria a partir de la expedición de la resolución para todos los trámites de notificación sanitaria nueva de productos cosméticos, reconocimientos y renovaciones.

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La normativa contempla casos específicos en los que se permite el uso de datos de pruebas animales, siempre que se sustenten técnicamente ante el Invima: