El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, situación que se conoció este martes 5 de mayo. Su salida del ente acusador se formalizará el próximo 11 de mayo.

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Se trata de un paso que cierra el funcionario en la entidad, donde se desempeñaba en la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

En la carta de renuncia, Burgos explicó que su retiro responde a razones personales y profesionales, con las que pone fin a su etapa en la Fiscalía.

Junto con su dimisión, el fiscal pidió a las autoridades la adopción inmediata de medidas de protección para él y su núcleo familiar. En su comunicación advirtió que actualmente enfrenta una situación de riesgo, por lo que considera necesario que se implementen acciones urgentes para garantizar su seguridad.

“Solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”, señaló.

Burgos hizo parte del proceso inicial contra Nicolás Petro, caso con el que fue ampliamente mencionado por la relevancia, pues se trata del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.

Otros casos de alto perfil en los que participó Mario Burgos

Mario Burgos también estuvo en la palestra pública por ser investigador en el caso del asesinato del estilista Mauricio Leal.

Se dio a conocer porque logró que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, terminara aceptando el crimen de su hermano y de su madre en una audiencia, durante un interrogatorio.

Por ese interrogatorio Burgos recibió críticas, por la forma en que se abordó. Se abrió un debate sobre los límites de la presión fiscal.

El mismo Jhonier se retractó después y decidió afrontar un juicio, donde perdió. El 14 de junio de 2024 una juez de conocimiento de Bogotá lo condenó a 55 años y 3 meses de prisión por homicidio agravado (en concurso sucesivo y homogéneo) y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

También es recordado por participar en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Fue parte de la judicialización de los autores materiales, logrando también resultados rápidos.