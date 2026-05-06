En redes sociales circulan nuevos videos que evidencian los daños ocasionados por individuos encapuchados durante manifestaciones realizadas por estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ocurridas el pasado lunes.

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Las protestas se habrían originado tras denuncias de presuntas agresiones previas ocurridas en una estación de TransMilenio, en medio de hechos relacionados con la supuesta evasión del pago del pasaje. En las imágenes se observan afectaciones en buses del sistema, estaciones del SITP y la fachada de la Universidad Sergio Arboleda.

Asimismo, en el sistema de transporte masivo en Bogotá se registró un enfrentamiento en la estación Calle 76 entre personal de seguridad de TransMilenio y un grupo de jóvenes, situación que habría dejado personas lesionadas y trasladadas en ambulancia. El hecho escaló hasta requerir la intervención de la Policía Metropolitana.

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¡ Si piensa colarse en Transmilenio (el peor sistema de transporte de Suramérica), tenga en cuenta estos riesgos: pasajes caros,cosquilleo,tumultos,y unos agresivos cuidadores que le revientan la cabeza a palo y pata,por defender el super negocio de unos cuantos explotadores ! pic.twitter.com/NBMrZ7sFo1 — ContraCorruptos (@misioneros2010) May 6, 2026

En medio de lo ocurrido, personas cercanas a los jóvenes rechazaron los hechos a través de redes sociales. “Rechazo absoluto a la estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes”

Desde la administración del sistema, TransMilenio rechazó los hechos y confirmó que los involucrados correspondían a presuntos evasores del pago del pasaje. La entidad reiteró además el papel del personal operativo dentro del sistema. “El Ente Gestor recuerda que el personal operativo en el Sistema brinda un servicio esencial para la ciudad y para los más de cuatro millones de usuarios que moviliza el transporte público de Bogotá”.

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Por su parte, el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachí, también se pronunció en rechazo a lo sucedido y anunció acciones legales en defensa de los estudiantes afectados. “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causada por vigilantes @Transmilenio Calle 76 a estudiantes UPN y U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no cueste la vida”.