Duros señalamientos y acusaciones lanzó este miércoles el presidente Gustavo Petro contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, luego de que este hablara sobre una eventual unión entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de cara a las elecciones presidenciales 2026.

Expresidente Álvaro Uribe se pronuncia sobre una posible alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

Por un lado, el líder del Centro Democrático aseveró que la continuidad de Petro e Iván Cepeda “significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión”. El expresidente aseguró que un eventual gobierno del petrismo sería “reemplazar la alianza público-privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo”.

Ante esto, el presidente Petro decidió intervenir nuevamente en política electoral y lanzar duros cuestionamientos contra Uribe Vélez. “Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno”, comenzó diciendo el jefe de Estado.

“La unidad que pide es contra mi y me calumnia. Reducir el hambre del pueblo no es ser terrorista señor Uribe. Convocar al pueblo a la unidad por la vida y el progreso no me hace narco señor Uribe. Yo no he sido defensor del narcoparamilitarismo, no he usado sus dineros, no tengo hermanos presos por alianzas asesinas con los narcos”, añadió.

Aseveró, además, que Uribe convoca a la unidad para “desaparecerlo”: “Sé qué significa eso en su boca. He sufrido su persecución y me he salvado de milagro”, argumentó.

Usted pide unidad para desaparecer una posición política que ha traído crecimiento económico, más justicia, mejor nivel de vida, pensiones a los viejos, más comida para el hogar que en todo el siglo, incluído su gobierno.



La unidad que pide es contra mi y me calumnia. Reducir el… https://t.co/jWppVuBCaU — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Aunque Uribe no respondió directamente, sí lo hizo el Centro Democrático, que a través de su cuenta de X indicó: “Presidente Petro, más bien trabaje y deje de echar tanta carreta”.

Agarrón entre Paloma Valencia e Iván Cepeda en el inicio de las sesiones del Congreso

La bancada respaldó a Uribe recordando algunas cifras de su Gobierno: “21 millones de colombianos pobres llegaron al régimen subsidiado de salud(...) Imperó la austeridad; la reducción del Estado innecesario acumuló un ahorro de 6% del PIB (...) La política de seguridad logró una reducción histórica en la violencia sistemática(...) Dato mata relato, presidente Petro”, concluyó el CD.

"De un lado tenemos un gobierno y su candidato que quiere consolidar el poder narcoterrorista, y de otro lado una visión democrática que quiere la libertad para todos, el bienestar colectivo, el diálogo, la búsqueda de soluciones, pero sin bloqueos y sin violencia".



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Mientras tanto, el expresidente Uribe intervino desde Medellín, donde habló sobre el Gobierno actual y el candidato Cepeda, ratificando en parte lo dicho más temprano.

“De un lado tenemos un gobierno y su candidato que quiere consolidar el poder narcoterrorista, y de otro lado una visión democrática que quiere la libertad para todos, el bienestar colectivo, el diálogo, la búsqueda de soluciones, pero sin bloqueos y sin violencia”, sostuvo.

La contienda electoral avanza con el desafío de la polarización y duros señalamientos de parte y parte. Precisamente en el inicio de las sesiones del Congreso, Paloma Valencia e Iván Cepeda protagonizaron un fuerte agarrón.

Cepeda comenzó dirigiéndose desde el atril a Valencia y a sus demás rivales en la carrera por la Presidencia para pedirles no utilizar el Congreso “como un escenario de debate electoral” de cara a la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Paloma Valencia le repondió que está “lista” para dar el debate “afuera” y le exigió a Iván Cepeda que asista a los debates de candidatos presidenciales.