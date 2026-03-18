La contienda electoral avanza con una fuerte polarización en el país. Precisamente eso fue lo que se evidenció en el inicio de las sesiones del Congreso del martes 17 de marzo con el fuerte agarrón entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda.

Cepeda comenzó dirigiéndose desde el atril a Valencia y a sus demás rivales en la carrera por la Presidencia para pedirles no utilizar el Congreso “como un escenario de debate electoral” de cara a la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

Iván Cepeda, el rostro de la izquierda que aspira a llegar a la presidencia

Paloma Valencia le repondió que está “lista” para dar el debate “afuera” y le exigió a Iván Cepeda que asista a los debates de candidatos presidenciales.

Mientras tanto, fuera de la contienda se encuentran el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe, quienes también han tenido duros enfrentamientos de cara a la contienda electoral.

Bajo ese panorama, Uribe Vélez habló en la mañana de este miércoles en sus redes sociales sobre una posible unión entre los candidatos de derecha: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. El exmandatario no la descartó y aseguró que quienes piden esta unidad temen a la continuidad de Petro e Iván Cepeda.

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda que significa consolidación del poder narco terrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto, saqueo de los fondos de pensiones de propiedad de los trabajadores, inseguridad energética sin energías alternativas, ni petróleo, ni gas, ni carbón, ni hidroeléctricas, etc”, aseveró Uribe.

El líder del Centro Democrático aseguró que esta es una “continuidad perversa de Petro y Cepeda que significa remplazar la alianza público privada de la Constitución de 1991 por la imposición del estatismo” e insistió en que Petro y Cepeda “significan reducir el empleo al ‘Rebusque callejero’ o a la esclavitud burocrática. Petro y Cepeda significan anulación de la creatividad del individuo.Que Colombia gane con Libertad y Bienestar Colectivo”.