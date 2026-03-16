El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la izquierda colombiana y una de las voces más activas en el debate político nacional desde el Congreso de la República.

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Cepeda, sociólogo nacido en Bogotá el 25 de octubre de 1962, ocupa una curul en el Senado de la República de Colombia desde 2014. A lo largo de su trayectoria se ha destacado por su defensa de los derechos humanos, su trabajo con víctimas del conflicto armado y su participación en debates relacionados con memoria histórica y justicia transicional.

Antes de llegar al Senado, Cepeda fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014, periodo durante el cual impulsó varios debates sobre el paramilitarismo en Colombia y promovió iniciativas enfocadas en el reconocimiento y la reparación de las víctimas del conflicto armado.

En el escenario político reciente, el senador se ha convertido en uno de los aliados más visibles del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde el Legislativo ha participado activamente en discusiones relacionadas con reformas sociales, la política de paz y las transformaciones institucionales propuestas por el Ejecutivo.

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Asimismo, Cepeda participa en la contienda presidencial de 2026 como candidato del Pacto Histórico. Su fórmula vicepresidencial es la senadora indígena Aída Quilcué, de 53 años, líder indígena nacida en Cauca, y que ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Estuvo un tiempo como parte de los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y ha llegado a escenarios internacionales como la Unesco, donde ha participado en temas de paz y derechos colectivos.

@IvanCepedaCast

Por otro lado, el senador también proviene de una familia con una marcada trayectoria política. Es hijo del exdirigente de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado en 1994 mientras ejercía como senador de la República, en uno de los casos más representativos de violencia contra líderes políticos en el país.

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Tras ese hecho, Cepeda se exilió durante varios años y continuó su labor académica y de defensa de los derechos humanos en el exterior. Con el paso del tiempo regresó a Colombia para participar nuevamente en la vida política y social del país.

En el ámbito académico, Cepeda es sociólogo de la Universidad de los Andes y ha desarrollado parte de su carrera como investigador, escritor y conferencista sobre temas relacionados con memoria histórica, conflicto armado y derechos humanos.

A lo largo de su trayectoria política también ha participado en debates judiciales y políticos de alto impacto nacional, entre ellos investigaciones relacionadas con paramilitarismo y procesos judiciales que han involucrado a figuras de alto nivel de la política colombiana.

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Finalmente, Cepeda continúa ejerciendo su labor legislativa desde el Senado, donde participa en debates sobre políticas públicas, reformas sociales y temas relacionados con el proceso de paz y la reconciliación nacional.