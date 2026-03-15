La senadora del Centro Democrático Paloma Susana Valencia Laserna, de 48 años, se ha consolidado como una de las figuras más visibles de la oposición en Colombia y actualmente es candidata presidencial de su partido para las elecciones del próximo 31 de mayo.

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Valencia, abogada y política nacida en Popayán, ocupa una curul en el Senado desde 2014 y se ha caracterizado por su postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, así como por su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En medio del actual panorama político, la dirigente uribista se proyecta como una de las principales aspirantes a la Casa de Nariño. Valencia fue elegida candidata presidencial de su colectividad y posteriormente se impuso en la Gran Consulta por Colombia 2026, mecanismo mediante el cual la coalición de centroderecha definió su aspirante para los comicios presidenciales.

Asimismo, el pasado domingo 8 de marzo se impuso en dicha consulta con 3.236.286 votos. Su rival más cercano fue el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo Arango, quien obtuvo 1.255.510 sufragios, en una jornada que sumó 5.857.395 votos en total.

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@palomavalencial Paloma Valencia junto a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Además de su labor legislativa, Paloma ha tenido una participación constante en debates sobre seguridad, economía y reformas institucionales. Desde el Congreso se ha consolidado como una de las voces más visibles de la oposición. En entrevista con El Heraldo, la senadora señaló que el país enfrenta una “encrucijada histórica”, al considerar que los ciudadanos deberán decidir entre continuar con el rumbo del actual gobierno o impulsar un cambio que, según ella, recupere la seguridad, la confianza inversionista y la estabilidad institucional.

La senadora también proviene de una familia con tradición política en Colombia. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia, quien gobernó el país entre 1962 y 1966, lo que la ha vinculado desde temprana edad al debate público y a la vida política nacional.

En el ámbito académico, Valencia es abogada de la Universidad de los Andes. Antes de llegar al Senado también se desempeñó como columnista y analista política en distintos espacios de opinión, desde donde abordó temas relacionados con política, economía y coyuntura nacional.

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¿Quién es la pareja sentimental de Paloma?

La vida personal de la senadora también ha despertado interés público. Valencia está casada con el economista y académico Tomás Rodríguez Barraquer, quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el ámbito universitario.

@palomavalencial Tomás Rodríguez Barraquer y su esposa, Paloma Valencia.

Asimismo, Rodríguez Barraquer es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como profesor e investigador, con trabajos enfocados en temas de microeconomía y análisis económico.

Aunque su esposa tiene una amplia exposición en la política nacional, Rodríguez Barraquer ha mantenido un perfil público discreto y alejado del debate político. La pareja contrajo matrimonio en 2016 y tiene una hija.

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